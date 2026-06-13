Floyd Mayweather, kutoka utajiri wa $ 1.2 Billion (Tshs Trilioni 3) mpaka kuwa somo la umuhimu wa nidhamu ya fedha, Madeni na kesi zamwandama

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Ukishindwa kuwa na nidhamu kwenye fedha basi sbiri fedha ikufundishe nidhamuNa kilichobaki kwa sasa mostly ni ku act, kulazimisha aonekane bado ana fedha, kitu kinachozidi kumuingiza kwenye madeni.Mayweather, ambaye katika maisha yake ya ubondia alikusanya zaidi ya dola bilioni 1.2, sasa anatajwa kukumbwa na msururu wa madeni, kesi na migogoro ya kifedha inayozidi kumtingisha.Mwezi Februari 2026, aliwasilisha kesi mahakamani akidai kuwa zaidi ya dola milioni 340 za fedha zake zilipotea katika mazingira ya kutatanisha, akiwatuhumu baadhi ya watu aliowaamini kwa miaka mingi kuhusika na sakata hilo.Kana kwamba hiyo haitoshi, miezi michache baadaye mamlaka ya kodi nchini Marekani (IRS) ilimtaka kulipa zaidi ya dola milioni 7.3 za kodi. Wakati huo huo, mfanyabiashara wa vito alimfungulia kesi akidai hajalipwa zaidi ya dola milioni 1.4 za saa za kifahari na minyororo ya dhahabu alizochukua.Madai mengine yalifuata. Mwenye nyumba yake jijini New York alidai hajalipwa kodi ya pango inayofikia dola 330,000, huku kampuni ya ndege binafsi ikimtaka alipe zaidi ya dola 15,000 za safari aliyodaiwa kufanya bila kulipia.Mayweather amekuwa akihusishwa pia na uraibu wa kubeti kwa stake za mamilioni ya madolaKinachowashangaza wengi ni jinsi mtu aliyekuwa akilipwa mamia ya mamilioni kwa pambano moja pekee ameweza kujikuta katika hali hii.Mwaka 2015, pambano lake dhidi ya Manny Pacquiao lilimwingizia takribani dola milioni 250 kwa usiku mmoja. Miaka miwili baadaye, pambano dhidi ya Conor McGregor lilimletea zaidi ya dola milioni 260.Lakini pamoja na mapato hayo makubwa, matumizi yake yalikuwa ya kiwango kisicho cha kawaida.Mayweather alikuwa na mkusanyiko wa magari ya kifahari wenye thamani ya zaidi ya mamilioni ya dola, zikiwemo Bugatti tano, Rolls-Royce 16 na magari mengine ya gharama kubwa.Vito vyake vya thamani vilikadiriwa kufikia zaidi ya dola milioni 50, huku saa moja pekee ikitajwa kuwa na thamani ya dola milioni 18.Ripoti mbalimbali pia zimewahi kudai kuwa hakupenda kuvaa viatu wala nguo za ndani mara mbili, na alikuwa akitumia maelfu ya dola kwa chakula na safari kila wiki.Wachambuzi wa masuala ya fedha wanaamini kuwa tatizo kubwa halikuwa ukubwa wa mapato yake, bali ukosefu wa nidhamu ya kifedha na utegemezi wa mfumo wa maisha uliotegemea matumizi makubwa kila siku.Sasa, wakati kesi zake zikiendelea mahakamani na wadai wakizidi kugonga mlango, wengi wanajiuliza kama huyu ndiye yule Floyd Mayweather aliyewahi kujitangaza kuwa "Money".Funzo kubwa kutoka kwenye simulizi hili ni kwamba kutengeneza fedha na kuzihifadhi ni vitu viwili tofauti kabisa. Unaweza kushinda mapambano yote ulingoni, lakini ukishindwa kudhibiti fedha zako, maisha yanaweza kukupa kipigo kikali zaidi nje ya ulingo.Na kama msemo unavyosema: