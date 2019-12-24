Fatma Karume ahoji uhalali wa mashtaka ya Tito Magoti na kuishangaa mahakama kukubali mashtaka yaliyotolewa

Salary Slip
JF-Expert Member
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Salary Slip
JF-Expert Member
Joined Apr 3, 2012
36,308 2,000
Ni kupitia mtandao wa Twitter ambako ameandika hivi:
"@judiciarytz kweli Hii ni CHARGE SHEET? Mnakubali mtu afungwe MILELE bila ya dhamana na kesi kusikilizwa kwa CHARGE SHEET iliyekuwa hainosje OFFENCE? Hiyo COMPUTER PROG ya aina gani? Inakinzana na sheria gani? I blame the judiciary for abdicating their duty to protect Katiba"
"@judiciarytz kweli Hii ni CHARGE SHEET? Mnakubali mtu afungwe MILELE bila ya dhamana na kesi kusikilizwa kwa CHARGE SHEET iliyekuwa hainosje OFFENCE? Hiyo COMPUTER PROG ya aina gani? Inakinzana na sheria gani? I blame the judiciary for abdicating their duty to protect Katiba"