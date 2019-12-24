Fatma Karume ahoji uhalali wa mashtaka ya Tito Magoti na kuishangaa mahakama kukubali mashtaka yaliyotolewa

S

Salary Slip

JF-Expert Member
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S

Salary Slip

JF-Expert Member
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36,308 2,000
Ni kupitia mtandao wa Twitter ambako ameandika hivi:

"@judiciarytz kweli Hii ni CHARGE SHEET? Mnakubali mtu afungwe MILELE bila ya dhamana na kesi kusikilizwa kwa CHARGE SHEET iliyekuwa hainosje OFFENCE? Hiyo COMPUTER PROG ya aina gani? Inakinzana na sheria gani? I blame the judiciary for abdicating their duty to protect Katiba"
 
Countrywide

Countrywide

JF-Expert Member
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Countrywide

Countrywide

JF-Expert Member
Joined Mar 2, 2015
3,895 2,000
Chakaza said:
Hivi hakuna njia ya kuyafanya mataifa mengine yautambue utawala huu kuwa ni wa kigaidi kama vikundi vya Alshabab, Boko Haramu au ISIS?
Hakuna njia ya kufanya raia wasaini petition ili ipelekwe hata UN wajue tuko kwenye dimbwi la ugaidi?

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Lissu si alizunguka kote huko? Hajafanikiwa kuwaambia hayo?

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