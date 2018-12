Nawapongeza Watendaji wote J*F nikianza na ndgu maxmelo kama nimekoseajina samahani.. Pongezi pia ziwaendee mods wetu najua wanafanyaaz 24/7 ..



niliona hizo alama kwenye simu, niligundia kwamba mmatujali wadau wenu. Thnx



God bless you all. I in advanve wishing you mary Xmas



For English Viewers

I would like to take this congremerate and special chance to thank you JF attendant for wonderful job, caring heart. Special thank goes to Maxmelo CEO and founder.



I thank you All Moderators in this forums and wish you marry Xmas and happy news Year 2019