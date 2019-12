Fanya makosa yote, ila usioe mwanamke aliyeajiriwa

Andie said:



Kumekua na semina kibao za ndoa ila matatizo ya ndoa ndo yanapamba moto kila majogoo yanapowika. Modern marrages zimekua lege lege kama magoti ya mlevi.



Nukuu ya biblia "Mwanaume asiyetunza familia yake ni mbaya kuliko yule asiamini" hapa anazungumziwa mwanaume ndo anajukumu hili sio mwanamke, kwa wale wanaume wapenda kitonga wanaopenda "kusaidiana maisha" au "kusaidiwa maisha" au vyovyote kwa kujua au kutokujua wanaukana uanaume wao na gharama yake wanailipa kwa machozi na vilio vya kusaga meno. (Binafsi siamini katika kusaidiwa maisha maisha na mwanamke, ila naamini katika kua na jukumu la kuitunza familia yangu mke wangu akiwemo kumpenda na kumlinda)



Kuna faida kadhaa kua na mke mwenye kipato a.k.a milungula a.k.a ajira na kua na mke asie na ajira.



Tuanze na kua na mke asie na milungula, Kua na mke asie na ajira kiukweli itachelewesha maendeleo ya familia maana chanzo cha kipato rasmi ni kimoja ila familia hii itakua na amani, heshima, upendo na malezi bora kwa watoto.



Kua na mke mwenye ajira kuna manufaa kama kupata maendeleo fasta (..kitonga, wapenda kitonga mpo ?! ..) maana mishahara miwili, mikopo miwili, marupurupu mawili (..tena wife yamkini akaleta marupurupu mengi zaidi siunajua tena kama bosi wake ni mwanaume tehee tehe ..) ila sasa mume hapa ajipange kua mvumilivu kiburi, gubu, jeuri, visa, masimango, vijembe, dharau toka kwa wife ni jambo la kawaida kama kitimoto na mbege kwa wapare. Hivi wapare siku mkienda ugaibuni mtakunywa nini maana hakuna mbege U.S.A ?!!



Ok wife akirudi saa sita usiku afu akasema alifuata "ile pesa" mume utasema nini ?!!. (..patamu hapo..) jamani kupenda kitonga kuna gharama yake atii. Na hata ukipata fahamu kua unakua boya sasa na kuamua kuhoji, vipi akikujibu kua "unaamua nini sasa ??!, kama kusoma na mimi nimesoma, kama mshahara na mimi naleta. Hapo ndo utajua kwanini biblia iliandika:



"kama jinsi ilivyo vigumu kwa miguu ya mzee, mgonjwa kupanda mlima wenye mchanga, ndivyo ilivyo vigumu mwanaume kuishi na mwanamke mwenye kiburi" mwisho wa kunukuu. Na huyu modern wife anapata wapi kiburi ?! Jamani "kama kusoma na mimi nimesoma, kama mshahara na mimi si naleta haki sawa 50 kwa 50 usinipangie, wakati Mungu anasema Mume ndio kichwa kwenye modern marrages ni 50 kwa 50 picha kama la kihindi star kafia kwenye bustani.



Afu hawa carrier modern women wakiwa kwenye jamii utawasikia wanavyojishaua ooh "mimi namuheshimu Mr wangu, namtii" usiwaamini hata kidogo na show off zao za kishamba na ni kawaida yao kujifanya wamefanikiwa kila nyanja. Kuna mtu mmoja alisema mwanamke kadri anavyosoma ndivyo anazidi kua mjinga kwenye mambo ya ndoa. (Bado nalifanyia utafiti swala hili)



Ukweli mchungu ila habari ya haki sawa ni mpango mathubuti unaofanikiwa sana kumuangusha mwanadamu hasa "mwanadamu wa kisasa" baba daktari mama rubani watoto wanalelewa na house girl, (..ngoma inogire.. )



House girl mwenye huzuni na hasira za mshahara kiduchu, maskini house girl ambae bado hajapona huzuni ya kubakwa na baba mwenye nyumba alikofanya kazi kabla hajaja kua mtumwa tena kwenye familia hii, house girl alieacha shule baada ya kupata mimba na kuamua kutupa kichanga kwa kukosa mahitaji, huyu huyu house girl ndo mlezi "teule" wa watoto wa modern couple, na watoto wakiwa na tabia mbaya tunasema "watoto wa siku hizi !!" I know some people at the back sits didnt get my point, msijali endeleeni kupiga kalele kipindi changu kimebaki mda mchache nitatoka muendee na kupiga kelele enyi vilaza kizazi cha nyoka.



Najua kuna mamodern wives watajitetea utawasikia"i can multtask" aise yani anaondoka saa moja mtoto bado hajaamka anarudi saa kumi na moja akiwa kachoka na kazi, kaharibiwa mood kwa kufokewa na bosi afu anajishaua eti atalea watoto akitoka kazini, kawaacha zaidi ya masaa kumi eti anakuja kuwalea kwa masaa mawiwi na hapo bado hajatoa muda wa kwenda saloon kushonea wigi, akiwa kachoka na kazi kabla hawajalala nahapo anajiona kawalea, na hawa wanajifanya kuwapenda watoto wao utasikia wakijishaua "Junior au Precious is my heart" "i love her so much" Aise., so sad your heart mtoto wa mwaka mmoja anashinda zaidi ya masaa kumi na house girl yote kwasababu mama anatafuta pesa kama baba 50 kwa 50 bwana na sasa majukumu ya kulea ni ya house girl. Its extremelly mindblowing when some people see this is oky.



Rafik angu mmoja aliniuliza hivi Andy ukija kupata mtoto wa kike je hautamsomesha, nilimjibu nitamsomesha kwa juhudi zote maana mke mwenye elimu afaa kua mke bora ila atasoma kwa kiasi sio awe profesa. Nitamsomesha ila daima nitampa malezi ya kujitambua yeye ni mwanamke na nafasi yake ni ipi kama mwanamke, nitamkanya juu ya hili wimbi la "haki sawa" nitamlea kuja kua mke mwema mwenye heshima kwa kijana atakae kuja kubahatika kumuoa. Na hata kama atapenda kufanya biashara au kuendesha mradi wa hadhi ya kati nitapenda mume wake ndio awe source ya mtaji wa mradi huo.



Zamani tulishuhudia mda wa chakula cha usku familia yote hujumuika mezani kwa pamoja na ndo muda wa wanafamilia kupeana mrejesho wa harakati na mafanikio ya kifamilia, makanyo madogo madogo kwa watoto (..hapa wamama walikua wanakaleta ripoti ya ukorofi na tabia za watoto kwa "dingi", (...kama ulimisbhave utaomba bro utasali sala zote mda huu ukifika mama asahau ) utani wa hapa na pale, na hii iliimarisha upendo na umoja wa kifamilia huku tabia zikirekebishwa baada ya msosi baba yangu alikuaga anaongea na sisi dondoo za kiume na kutujengea ari ya kujiona dume son of a son zikifuatia hapo ni sala za usiku ndo kwenda kulala.



siku hizi kwenye modern marrages za macarrier women baba anakula "dinner" iliyopikwa na house girl mama yuko busy na laptop anakamilisha kazi kasema ameambiwa amtumie "bosi" kwa email, watoto walishalishwa na house girl wamelala, ooh usijali hawa watoto wakija kua na tambia mbaya mbaya mixa mashoga na wasagaji tutawalaumu wao wenyewe "watoto wa siku hizi bwana"



'A WIFE OF A KING IS NEVER HIRED ANYWHERE' mambo mengi yanachangia MDORORO wa ndoa za cku hizi, the bitter truth inside the mad society wanavalia njuga suala hili, ni kweli mambo ya kupiga piga mwananke au zile mila potofu ziendelee kukanywa ila pigo ama tunes za kutaka 50/50 ndio zinazoharibu jamii na ndoa nyingi, wako wanawake walioajiriwa ila wana staha na heshima kwa waume zao, wanatambua nafasi zao na yuko tayari ku risk anything or time for her child, ila iko zile akina IZONGILE wao muda wote wamekaa kishari wanajihisi ni hitler ama musollini ya familia, kutwa kiburi nawee, hana time na malezi, mixer anakula per diems za kikazi kwenda mikoani (ukijumlisha na kuliwa na mabosi hukohuko au job partners) wakipata twa hela tu dogo dharau mpaka kwa wakwe kiburi na kujibebedua hadi mume atambue yeye ana hela (WANAUME VITONGA HII HAIKO JALI SIKU HIZI) kiburi cha kutokutii kwa mumewe kwa maana anajua na yeye anaingiza ama anahudumia familia, hawaelewi nafasi ya mwanaume kila muda wanataka waishi kama bwawa la kambale kila mtu aonekane mkubwa. STAILI HII YA MAISHA YA KISASA HAIKO MBINGUNI WALA KUZIMA HAKUNA SIKU MWANAUME AKAWA SAWA NA MWANAMKE hata theluthi moja ya sekunde (leave it or suck it) ukweli utabaki ukweli ma liberali msichoke ila hakuna sehemu itakuja kuwa sawa, mbinguni na kuzima kuna double standard alafu wewe uje useme binadamu wote wake na waume sawa??? mnajisahaulisha mambo ya feminine na masculine?? ingekuwa hivyo kusingekuwa na haja ya uwepo wa mmoja alie juu ya wengine. malezi mengi siku hizi digitalized ndio watoto si riziki wanazidi kuwa wengi.nakumbuka wakati niko young we had to eat together as family, father and mother played their parts responsibly, mama ata abanwe vipi na kazi alihakikisha she cooks for her children to eat, father was there to father us his sons and mother was there mothering her daughter and come up together for common discussion. SIKU hizi dadazetu hawana muda wa kuandaa chakula cha watoto hata wawe off nyumbani yeye miguu juu anafuatilia kapuni, siri ya mtungi na games of thrones akimaiza jioni anashuka kwa da nyatunyatu akasuke msuko kisha abandike kucha na juma mpakarangi kisha anashuka nyumbani kula na kulala. no more action in mothering the children or have sense of duty to care. HII NDIO ANAMKE NA JAMII YA 21ST CENTURY. tutafika tu, ngoja vichwa viendelee kupata magugumaji.