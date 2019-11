Fanya haya ili uendelee kuheshimiwa na kila mtu Kazini kwako

Habari za weekend wanajamii, Leo napenda tupate chakula cha ubongo kidogo maana siyo kila siku siasa.



Kikawaida kila mtu anapenda kuheshimiwa na wafanyakazi wenzake au wafanyakazi wake, ingawa kuheshimiwa kuna misingi yake ukiivuruga au kutoifuata huwa inakuwa kinyume chake.



Kwa mtazamo wangu na kulingana na Vitabu nilivyopitia ukitaka kupata au kuwa na heshima Kazini pamoja na jamii nzima zingatia haya:



1. Kujiamini, sifa ya kwanza kabisa ya kuheshimika ni kujiamini na kujitahidi kuwa sahihi katika kila unachokijua, jenga uwezo wa kuongea kwa kujiamini mbele za Watu na usiwe na hofu kuwa utakosea.



2. Kamilisha majukumu yako kwa wakati, point hii ni muhimu sana katika sahemu za kazi, kukamilisha majukumu au Kazi kwa wakati kutakupa nafasi ya kujiamini zaidi na utaonekana ni mfanyakazi bora kabisa maana haukwamishi Kazi. Hinyo ikitokea wewe ndo bosi wafanyakazi wengine watajitahidi nao maana watajua tabia yako hii unaweza kuwaghalimu wasipotimiza Kazi zao kwa wakati.



3. Kuwa mvumilivu, kwa kila mfanyakazi na utambue kuwa siyo kila mtu unaweza kufanya kazi kama unavyofanya na wengine huchukua muda kujifunza, hivyo unaweza kuwaelekeza taratibu kama kuna jambo halijakaa sawa, hii ifanya ujijengee heshima kwa kila mfanyakazi.



4. Punguza utani ikiwezekana acha kabisa, Utani kazini ni jambo hatari sana maana ufanya hadi Watu kugombana, kama uwezi kuvumilia mtu anapokutania jambo linalokugusa hachana kabisa kutaniana na wafanyakazi na hii itakujengea heshima kubwa coz no one will joke around you.



5. Wasifie wafanya wanapofanya vizuri na waambie vizuri wanapokosea, hii itakujengea heshima maana utakuwa siyo mnafiki, means you call a spoon not a spade and a spade not a spoon.



6. Kuwa mtanashati, muonekano Wa mtu huwa unamchango mkubwa sana katika kuheshimika, hivyo hakikisha ukiwa Kazini unakuwa smart kulingana na Kazi yako. Hili pia litakujengea heshima zaidi Kazini.



7. Zingatia Misingi ya kazi yako, hii itakupa heshima zaidi maana kuzingatia misingi ya Kazi hulinda maslahi ya kazi pia. mfano, hutakiwi kulewa, kutukana, na kufanya mambo ya hovyo Kazini, hii itakupa heshima kubwa zaidi.



8. Usianzishe mahusiano ya kimapenzi na mfanyakazi mwenzako, Hii huleta wivu kati yenu na kufanya heshima yako ishuke kwa kasi kubwa.



Kwangu naishia hapa ila unaweza kuongeza nyingine kama utaweza.



Samahani mi so mwandishi mzuri so I stand to be corrected in case of spelling errors and that of you.