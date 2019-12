Fahamu Aina za Matangazo ya Bidhaa/Biashara (Product/Business Advertisement)

Mkuu

Vipindi kama Habari au "News segments", vipindi vya dini, hafla za kiTaifa za moja kwa moja n.k havipaswi kuvunjwa, kisha matangazo yakaingizwa (Advertisements must not be inserted in the course of these broadcasts). Hivyo basi ili ku-ensure effective time allocations ya matangazo, ndipo baadhi ya matangazo huwekwa kabla ya vipindi vya habari na mengine huwekwa baada.

Katika vipindi vingine tofauti na hivi, matangazo huweza kuwekwa katikati, cha muhimu ni kuhakikisha uwepo wa tangazo auharibu ubora na thamani ya kipindi husika.



