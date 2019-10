Fact Checking: Madai kuwa Dr.Mwele alipewa kazi UN wiki moja baada ya kutumbuliwa siyo ya kweli. Je, aliyemzushia amuombe msamaha?

natoka hapa said: Acha utani wewe.

Hata kama ingekuwa kweli, Rais amuombe samahani Mle?



Acha siasa za bei rahisi Click to expand...

Dhambi yoyote ina hukumu....Kuongopa ni dhambi tu kama dhambi nyingine na haina cha mfalme ama mtwana, tajiri ama masikini, mweusi ama mwekundu, mrefu ama mfupi...Kusema kuwa huo ni uongo lazima tu isemwe. Kuomba radhi au kutoomba kwa sbb ya kiburi cha madaraka tu, hiyo ni hiari yake...halazimishwi...The fact remains there, that, every act of sin is punishable now when one is alive or after death....!!