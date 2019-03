Exclusive: Wachezaji wa Uganda Cranes Okwi na Murshid wasema akipangwa Mkude katika Kiungo watafungwa Kiurahisi

Kwanza hata wakati naandika huu Uzi nilijua kabisa kuwa kuna ' Comment ' kama hii ya ' Kipumbavu ' inayotoka kwa Mtu ' Mpumbavu ' na aliyejawa na ' Uswahili ' pamoja na ' Ushamba ' lazima tu ingekuja na hatimaye imekuja kweli na kwa wakati pia hivyo kuthibitisha kuwa Saikolojia yangu ni Kali na kile ambacho huwa nakihisi huwa kunajidhihiri vile vile.



Hata haya majibu yako ni uthibitisho tosha kuwa utakuwa umezaliwa katika Familia inayopambana mno Kimaisha Duni na ambayo huenda pia umekulia nayo kiasi kwamba kwa shida ulizopitia na Makuzi yako yamekujenga uwe na Chuki kwa Mtu au Watu ambao unawaona labda wamekuzidi Maarifa au wanajuana na Watu wenye Umaarufu wao.



Na bahati nzuri sana hata katika maelezo yangu tu ya awali nime ‘ declare interest ‘ kuwa kutokana na Historia yangu na hasa na nchi ya Uganda na Waganda ( ambayo sidhani kama ina faida Kwako kuijua kwa sasa ) hawa Wachezaji wa Kiganda na hasa wanaokuja Kuchezea hizi Timu Kubwa kama hii yangu ya Simba na Azam huwa najenga nao Ukaribu nah ii ni kutokana na kwamba hata Mimi pia nimeishi mno Kwao na huwa siwaoni tu kama ni Marafiki bali pia huwa nawaona ni sehemu ya Ndugu zangu.



Sijaanza huu Uzi ambao nimesema ni ‘ Exclusive ‘ labda nijionyeshe Kwenu au nitafute Kiki kwani ni ‘ Mpumbavu ‘ tu pekee wakiongozwa na Wewe ndiyo anaweza kusema kwamba Mtu ambaye anatumia ‘ Fake ID ‘ hapa JamiiForums anatafuta Kiki ila ‘ Comment ‘ yako hii ingekuja kama natumia ‘ Verified ID ‘ hapa basi kidogo ningekuona una Hoja ya Msingi na Fikirishi pia.



Unaposhangaa leo Mimi kujuana na akina Okwi na Murshid mbona hushangai hata aliyekuwa Mchezaji wa Simba SC na Beki Joseph Owino ( ambaye sasa anacheza Lipuli FC ) ya Iringa nae pia ni Mtu wangu wa karibu na ninampa Ushirikiano mkubwa mno hapa Tanzania hadi sasa ameamua kuishi kabisa hapa na Kuoa Mwanamke wa Kitanzania na ameshazaa nae?



Na kwa kukusaidia tu ni kwamba Ukaribu wangu na hawa Wachezaji huwa hauishii tu kwa hawa Wachezaji wa Kiganda bali hata Wachezaji wako wa Kitanzania ni Wanangu / Marafiki zangu wakubwa kuliko unavyodhani kwani wapo ambao nilikuwa nacheza nao ‘ Ndondo ‘ enzi hizo huku wengine hivi sasa nikiwa nacheza nao ‘ Kiveterani ‘ pale Leaders Club kila Jumamosi na hata Jumapili kama nikiwa na muda.



Kwa kumalizia tu kuna ‘ Mpumbavu ‘ mwenzio Penison amesema kuwa Mimi napenda Kujifanya najua kila Kitu hivyo hali hii inamkwaza sana na kwa Rekodi zangu hapa JamiiForums nadhani haya Madai hajaanza kuyatoa Yeye bali kuna ‘ Wapumbavu ‘ wenzie walishamtangulia katika hili na bahati nzuri huwa sikosi majibu ya kuwapa.



Tatizo kubwa linalowasumbueni Watanzania wengi hasa wenye ‘ Upumbavu ‘ na ‘ Ushamba ‘ kama wako na wa huyo Mwenzio ni kwamba hamjajijenga katika Kupenda Kutafuta Maarifa mbalimbali. Mimi siyo kwamba labda nina Akili sijui kubwa ila kama kuna Mwanadamu ambaye anapenda Kujua Mambo mengi, Kufuatilia Vitu vingi, Kudadisi sana, Kujisomea mno Machapisho mbalimbali na hasa Kujichanganya na Watu wa Kila rika ili kuzidi Kujua mengi basi ni Mimi GENTAMYCINE hivyo yawezekana hizi ‘ Hulka ‘ zangu Kwenu zinageuka kuwa ‘ Shubiri ‘ kiasi kwamba hadi huwa mnakosa Usingizi na Mimi.



Hivi Mtu Penison akiwa anasema kwamba GENTAMYCINE anajifanya anajua Vitu vingi / Mambo mengi kwani kuna mahala popote pale na Yeye labda amezuiwa kuwa hivyo kama Mimi? Hivi Mtu kujikita zaidi katika Kutafuta Maarifa mengi ya mambo ya Kijamii, Kiuchumi, Kisiasa, Kitaaluma na mengineyo kisha akawa anayajua mengi ni tatizo au kosa la Jinai?



Na labda kupitia Wewe ‘ Mpumbavu ‘ Kiongozi wao nikuambie tu kwamba sitaacha kamwe kuwa Mtu wa Kutafuta Maarifa zaidi na kadri Wewe na hao Wenzako mnavyozidi Kunichukia na Kunifuatafuata kila Uchao ndiyo mnanijenga zaidi na kuonyesha kuwa kweli Mimi GENTAMYCINE ni “ Purely Talented, Charismatic Fella, Game Changer and Entertainer “ na ndiyo maana kutwa mnateseka name na uwepo wangu hapa Jamvini na msipobadilika mtapata taabu sana name hadi mtanuna na kupasuka kabisa Mfe na hivyo ‘ Visununu ‘ vyenu.



Mnaacha Kujadili Hoja njema tu niliyoileta mnakimbilia Kumjadili GENTAMYCINE halafu nikiwa nawadharau baadhi yenu na kuwaiteni ‘ Wapumbavu ‘ hivi huwa ninakosea? Hivi kujuana na Watu maarufu kumbe ni dhambi? Hivi mnajuaje je kama Mazingira ya Kiuwajibikaji ya GENTAMYCINE yanamfanya awe karibu nao au ajuane na Watu wengi wengi wenye Umaarufu na Hadhi yao halafu akawa anayawasilisha mambo yao hapa Jamvini kwa nia njema tu ( very positive and debatable too ) hapo kunakuwa na Kosa au Ubaya?



Isambaze ‘ Post ‘ hii na kwa ‘ Wapumbavu ‘ wenzio tafadhali na nasubiri kwa hamu zote ' Mapovu ' yenu zaidi Waswahili na Watu wenye Uswahili hadi katika ' Miubongo ' yenu ambapo mmekaa tu Kichuki chuki na Kihusuda husuda huku mkitaka kulazimisha ni lazima Watu wengine wanafanane nanyi au waishi Maisha yenu mliyoyazoe. Kumbe kusema tu unajuana na akina Okwi na Murshid na kwamba ni Marafiki ni Kutafuta Kiki / Umaarufa JamiiForums? Mna Fikra za Kimasikini na Mitazamo ya Kichawi sana.



Cc: Dukeson