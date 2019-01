Evarist Chahali na ujumbe wa MI6 Chief dhidi ya Russia, najiuliza tu..

Evarist Chahali

Katika pita pita yangu mitandaoni nikakuta nduguamerusha ujumbe wa onyo la Chief wa MI6 wa kuionya Russia unaosema "Don't underestimate UK capabilities, MI6 chief to warn Russia" kama ulivyo chapishwa na The Gurdian fuata link hii: Don't underestimate UK capabilities, MI6 chief to warn Russia Baada ya kusoma hilo chapisho chini nikakutana na sehemu inyosema MI6 kuongeza kuajiri maafisa toka jamii ya watu weusi na watu wenye asili ya Asia ili kuondoa dhana ya kuona kwamba MI6 ni maalum kwa watu fulani wa daraja la juu "Elite".Hii pia kuwa hadaa maadui wasiwatambue vizuri majasusi wao kwa vile itakuwa si rahisi kudhania watu hao wanaweza kuwa maafisa wa ujasusi wa MI6.Sasa hapa ndipo nilipoanza kuunganisha nukta kuhusu mienendo ya Chahali dhidi ya nchi yake Tanzania na vile anavyo wapa faida maadui wa nchi yake kama wale wa makinikia n.k.Jeanaweza kuwa mmoja wa hao waajiri wa MI6 toka ktk kundi la watu weusi?Haya ni mawazo tu yaliyoibuka toka kusikojulikana lakini naomba yafanyiwe mjadala na wana JF na watu wa Taasisi huko kwenye vikao vyao vya mipango kazi. Tusijekuwa tuna hangaika na Chahali kumkosoa sio mzalendo kumbe yeye anatafuta ugali kwa waingereza, kila analo fanya ni kazi aliyotumwa na MI6. Pengine ameshapewa uraia wa huko kwa siri.Ndugu Evarist Chahali usinichukie kwa maoni yangu, haya ni mawazo tu naweza kuwa sipo sahihi. Kama wewe unavyotoa maoni yako basi naomba yangu yasijenge uadui kati yetu, huenda hapa nakupaisha bure na kukutafutia ajira huko MI6.Chini ni kipande cha maelezo ya MI6 chief ndugu Alex Younger :“I want to speak to young people who have never seen themselves in MI6 …. If you want to make a difference and you think you might have what it takes, then the chances are that you do have what it takes, and we hope you will step forward.”“That was the way I was recruited. We have to go to people that would not have thought of being recruited to MI6. We have to make a conscious effort. We need to reflect the society we live in.”