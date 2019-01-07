EPS KAMPUNI YA PARKING IWEJE WENGINE WANA RESIT ZS MASHINEA.WENGINE WANATUPA ZILIZOTUMIKA WANABADILI MUDA ATI ZOTE ZIKOSAWA??


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Pdidy

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Pdidy

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#1
LEO NILIKUWA NAKASHUHULI KARIAKOO NIMEBAHATIKA KUCHANGIA HII KAMPUNI YETU

KINACHONITISHA PALE CENTRE KRKOO UNAPEWA RESIT ZA MASHINE...

UUKIPAKI NJIA ZAKWENDA FAYA AMA HUKU UCHOCHORON KANISA LA LUTH KARIAKOO WANAKUJA KUKUPA RESIT ZILIZOTOLEWA WANACHOFANYA WANAKATA MDA ULIOANDIKWA WANAANDIKA WAO KWA PENI

WENGINE N HII NJIA YA KWENDA JENGO LA YANGA KUNA MADUKA YA SABULA CAR GLASS/XOUGAR TYRES/GOPI TECHNOLOGY

VIJANA WANAJIANDIKIA MDA WANAVYOTAKA HUU N UHUNI MANISPAA KAMA AMWEZI KUWAFATILUA BASI MTAPIGWA SANAA NA NIMEONDOKA BILA KULIPA NIMEMWAMBIA ANAEKUJA KATA MDA MWANDIKIE WAKE
 
Mr. MTUI

Mr. MTUI

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Mr. MTUI

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#4
Wanadai packing fee hadi kwenye mabaa na malls
 
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