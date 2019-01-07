EPS KAMPUNI YA PARKING IWEJE WENGINE WANA RESIT ZS MASHINEA.WENGINE WANATUPA ZILIZOTUMIKA WANABADILI MUDA ATI ZOTE ZIKOSAWA??

P
- Joined
- Nov 22, 2007
- Messages
- 39,963
- Likes
- 8,775
- Points
- 280
P
Pdidy
JF-Expert Member
Joined Nov 22, 2007
39,963 8,775 280
LEO NILIKUWA NAKASHUHULI KARIAKOO NIMEBAHATIKA KUCHANGIA HII KAMPUNI YETU
KINACHONITISHA PALE CENTRE KRKOO UNAPEWA RESIT ZA MASHINE...
UUKIPAKI NJIA ZAKWENDA FAYA AMA HUKU UCHOCHORON KANISA LA LUTH KARIAKOO WANAKUJA KUKUPA RESIT ZILIZOTOLEWA WANACHOFANYA WANAKATA MDA ULIOANDIKWA WANAANDIKA WAO KWA PENI
WENGINE N HII NJIA YA KWENDA JENGO LA YANGA KUNA MADUKA YA SABULA CAR GLASS/XOUGAR TYRES/GOPI TECHNOLOGY
VIJANA WANAJIANDIKIA MDA WANAVYOTAKA HUU N UHUNI MANISPAA KAMA AMWEZI KUWAFATILUA BASI MTAPIGWA SANAA NA NIMEONDOKA BILA KULIPA NIMEMWAMBIA ANAEKUJA KATA MDA MWANDIKIE WAKE
KINACHONITISHA PALE CENTRE KRKOO UNAPEWA RESIT ZA MASHINE...
UUKIPAKI NJIA ZAKWENDA FAYA AMA HUKU UCHOCHORON KANISA LA LUTH KARIAKOO WANAKUJA KUKUPA RESIT ZILIZOTOLEWA WANACHOFANYA WANAKATA MDA ULIOANDIKWA WANAANDIKA WAO KWA PENI
WENGINE N HII NJIA YA KWENDA JENGO LA YANGA KUNA MADUKA YA SABULA CAR GLASS/XOUGAR TYRES/GOPI TECHNOLOGY
VIJANA WANAJIANDIKIA MDA WANAVYOTAKA HUU N UHUNI MANISPAA KAMA AMWEZI KUWAFATILUA BASI MTAPIGWA SANAA NA NIMEONDOKA BILA KULIPA NIMEMWAMBIA ANAEKUJA KATA MDA MWANDIKIE WAKE