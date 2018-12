ENGINE OVERHAUL

MANI said: Yki overhaul unakuwa na uhakika wa vitu vipya kulikoni kununua used engine ni patapotea kikubwa upate fundi mzuri tu LEGE karibu kwa ushauri Click to expand...

Bro, it is only sensible when you do overhauling on a very expensive engine. Sio engine ya 1.3 au 1.5m (Sijui 1JZ ni how much ila najua 1G ni 1.3m) Ishu kwenye ku overhaul sio kwamba unapata new components, ukitaka kuweka new piston, unachange zote 6 zilizopo, this means engine head and block zinatakiwa zichongwe ili kufit new pistons setup. Sasa ishu ipo hapa kwenye uchongaji. Akikosea hapa kashakuvurgia laki zako 6 ama 7 au nane na vifaa vyako vipya. Sasa ili kuepusha hilo, kama engine inapatikana kwa bei rahisi ni vyema ukanunue.unaponunua used engine, kuna watu wanafanya testing, unaweza kwenda na fundi ukashuhudia. ukiachilia hilo kuna watu wanakupa warranty ya engine, wengine miezi sita wengine mwaka mmoja kila mmoja na alivoamua.Nilifanya overhaul ya 1GFE ili kuja kusizi ndani ya siku 2 na wala haikufika 30kms, nilijikuta nimepoteza hela ivi ivi na nkanunue engine nyengine ambayo ni 1.3m, nna miezi zaid ya nane hapa nabadilisha oil na oil filter tu, components nyengine zote zinapiga mzigo.Ila kama engine yako milioni nne na overhaul laki 6-8 fanya overhaul.