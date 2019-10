Endapo Chadema kitapata wenyeviti walau 10 wa serikali za mitaa 24/11/2019 jijini Dsm basi chama hicho hakitakufa karibuni

kababu said: subiri kampeni zianze wakati hata wafias wao hawajajiandikisha. Click to expand...

Binadam wanahulka sana mzeee haohao waliojiandkisha ndio wataichagua upinzani trust me mkuuWe are waiting for campaign, then u will see people 'smind the way is amazing them...Wataishia kusema wanaleta fujo kumbe wao ndio chanzo...au ultaka kila wakienda kujiandkisha wapite kwako? Nyie ndio vyanzo vya fujo unaweza kuwa na uhakika kuwa hawakujiandkisha?