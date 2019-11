Wasalaam wanajamvi wote.Wajuzi Wa mambo ya kidini na kiimani naomba tujadiliane kwa pamoja jambo hili na uthibitisho wake nimelipakua kutoka kwa huyu ndugu mtabiri na mchambuzi .Ata Kama watu watacheka nimeona bola niandike hili somo lakini atakayesoma mpaka mwisho ataona kitu. Kua mtakatifu na kujua maandiko ni vitu viwili tofauti. Ingawa nimeanzisha taasisi ya kutunza mazingira then Kama unafikiri unaijua Sana biblia lakini Bado haujui kwamba alama ya mpinga kristo itaibuka kutoka kwenye system ya kutunza mazingira then bado endelea kusoma..######*SIRI KUBWA YA SHETANI KULIKO ZOTE - KWANINI NAAMINI BIBLIA INAONYESHA KWAMBA DUNIA HAIWEZI KUENDELEA BAADA YA MWAKA 2031.*Kabla haujacheka - soma Hosea 6:2 ambayo inasema Yesu atawafufua watu wake baada ya siku mbili na siku ya tatu watakuwa pamoja naye.Kiswahili changu Cha kuandika sio kizuri kwaiyo nivumilie. Mwaka Jana nilitanganza kwamba Mimi sitaenda mbinguni watu wakacheka lakini wengi wanaona kama kuingia mbinguni ni simple tu - kutubu zile sekunde chache kabla haujafa, na Mungu ndio mjinga kiasi hicho. Lazima kuwe na "transformation of character".Turudi kwenye 2031. Hakuna mtu ajuae siku Wala saa - biblia inasema. Lakini biblia haijasema hakuna ajuae mwaka. Lazima tukubaliane kwamba kile ambacho biblia haijasema usiongeze kwamba imesema. Na tukubaliane SIJASEMA Yesu anarudi 2031, anaweza kurudi kabla maana imeandikwa MUDA utafupishwa. "Time will be cut short". Ninachosema ni kwamba ki maandiko hatuwezi kuwepo duniani baada ya Mwaka 2031. Na ata sekunde haitaongezwa.Turudi kwenye Hosea 6:2 - kwamba Yesu atawafufua watu wake baada ya siku MBILI.Then turudi kitabu Cha Genesis (Mwanzo) 2:17 pale Mungu alitoa promise kwamba Adam akila tunda atakufa siku Ile Ile. Lakini Adam aliishi miaka 930. Mungu hakusema uongo. Adam alikufa siku Ile ile.Kitabu Cha 2 Peter 3:8 inasema kwamba Kuna kitu tunasahau kwamba kwa Mungu miaka 1000 ni siku Moja.Adam hakufikisha miaka 1000. Hakumaliza siku.Yesu alikufa msalabani exactly miaka 4000 toka Adam ale tunda. Yesu amekufa akiwa na umri wa miaka 33.5 na Adam alikula tunda akiwa na umri wa miaka 33.5Tunajuaje kimaandiko kwamba Yesu alikufa kwenye anniversary ya miaka 4000 siku Adam alikula tunda?Kitabu Cha Exodus 12:3-6 kinasema kwamba Wana wa Israel kabla ya kumchinja yule kondoo walitakiwa wakae naye siku 4.Mpaka Leo wao hawajui kwanini Mungu aliagiza wakimpata kondoo wakae naye Siku 4 ndio wamchinje. Na Yesu alikuja baada ya siku 4 or miaka 4000.Na pia waliagizwa kuchinja kondoo saa tisa ambapo ndio tunajua Kondoo Yesu naye alikufa saa tisa.SASA utamu wa maandiko unaanza hapa.Kama Biblia imeweka wazi kwamba anniversary 4000 toka mwanadamu kula tuna Yesu akafa msalabani Tena kwa exact hour Kuna kitu kikubwa shetani hataki mkristo ajue.Wakristo wengi wanajua nchi yao ilipata Uhuru mwaka gani. Huwezi Kama raia wa Tanzania upuuzie lini Tanzania ilipata. Uhuru.Sasa, Kama kweli mwanadamu alipata Uhuru pale Yesu alipokufa msalabani then swali ni lini?Hakuna kitu shetani hataki mkristo ajue Kama ni mwaka gani gharama yake ililipwa maana akijua ni mwaka gani atajua ni lini pia hiyo gharama Ina expire. Na wengi hawajali kuhubiri hicho.Unaishi kwenye nchi huru na unajidanganya mwaka hiyo nchi ilipata Uhuru hauna maana. Roho tu anatosha.Biblia iliwaambia Wana wa Israel Hadi mda Yesu atakao kufa ni saa tisa lakini hawakuona kwenye kuchinja kwao kondoo. Na kwamba baada ya miaka 4000 atafika.Lini Yesu alikufa?Yesu alikufa mwaka 31 AD. Kila mkristo alitakiwa aambiwe huo mwaka siku anayompokea Yesu lakini Shetani sio mtu wa kumdharau. Hata Yesu aliwaonya wanafunzi wake kumdharau Shetani. Yeye Mungu anakesha akiomba wao wanalala tu.Kuhusu mwaka alipokufa Yesu, bado Kuna wengine wanakataa huo mwaka BUT umoja wa theologians unakubali kwamba miaka aliyokufa Yesu ni kuanzia 30AD-33AD Yani wanaobisha wanapishana MIAKA mitatu Basi!Sasa kila siku tuna tamka tu Yesu alikufa miaka 2000 iliyopita lakini bado haijatimia miaka 2000.Itatimia mwaka 2031. Na atakwa wanaobisha Basi na wao wape mpaka 2033 tarehe yao! Maana tuoangeza tu miaka 2000 kutoka kwa tarehe zinazo kubalika na wakristo wote kuanzia Pentecost, Roman Catholic Hadi Lutheran kwamba Yesu alikufa katikati ya 30AD mpaka 33AD.Tuna miaka 11 tu imebaki mpaka 2031 na kwa wenye tarehe za 33AD Basi wa miaka 13 tu imebaki kwa anniversary ya miaka 2000 toka Yesu afe.Naam turudi Tena kwenye Hosea 6:2 kwamba atawafufua watu wake baada ya siku MBILI.Kama Yesu alikufa siku 4 (miaka 4000) baada ya Adam kula tunda na atawafufua watu wake baada ya siku mbili ( miaka 2000) hizo ni siku 6 (miaka 6000).Mwaka 2031 anniversary ya miaka 6000 toka Adam ale tunda. Lazima Kuna kitu kinatokea maana Mungu ameweka wazi yeye baada ya siku 6, hafanyi kazi!In short, dunia ilivyoumbwa ndivyo itakavyo fungwa.Kama unaendelea kubisha kwamba baada ya miaka 6000 - Yani siku 6, dunia inafungwa then turudi kwenye maandiko tena.Revelation 20:1-7 inaongea kuhusu "a thousand years" mara 6. Yani inataja miaka elfu moja mara 6 tu.Biblia inasema kwamba Shetani atafungwa kwa miaka 1000 na baada ya miaka 1000 atafunguliwa. (Revelation 20:7)Kwanini asinfungwe miaka 999 ama 1050? Kwasababu hiyo miaka 1000 ni siku moja.Revelation 20:1-7 inaweka wazi kuna ufufuo wa aina 2, wa watu wa Yesu na watu wa Shetani.Pia. Tofauti ya ufufua wa Kwanza na wa pili ni miaka 1000 katikati.Yani Shetani akiwa amefungwa na watu wake wapo kaburini (Revelation 20:1-7)Now umeelewa kwamba Shetani anafungwa BAADA ya miaka 6000 kwani ni siku 6 zimepita na milleniam ya 7 ni siku ya mapunziko thus shetani atapumzishwa kwa lazima kwa kufungwa na ndio maana Revelation 20:7 inasema - baada ya miaka 1000 atafunguliwa then ataanza kudanganya.Hapo siku 7 (miaka 7000) za wiki zimekamilika na hukumu inaanza.Na Shetani kutupwa jehanamu. So hakuna aliye jehanamu Sasa hivi. Mgeni rasmi atakuwa shetani na hakuna atakaye mtangulia. Waliokufa wamelala.In conclusion, pale biblia katika agano jipya 2 Peter 3:8 inaposema kwa Mungu siku moja ni maaka 1000 watu wanasaahau mistari inayofuata biblia inaingolea kuja kwa Yesu. Kwaiyo mtu asiseme hivyo vitu viwili havina uhusiano.Pili mwaka 1998 Kuna watu waliJua miaka 6000 imetimia na hawakukosea lakini counting yao ni toka dunia iumbwe badala ya kuhesabu pale Adam alikula tunda. Na waliwai miaka 33.5 kabla!Wewe Kama mjanja achana na tarehe zote, wewe tafuta tu ni lini Yesu alikufa msalabani then ongeza miaka 2000.Na ata wanaobisha anniversary ni 2031 tofauti yao ni miaka 3 tu.Also, mwaka 2031 ukiujumlisha Una pata 6. Yani 2+0+3+1=6Na ata mwaka aliokufa Yesu ukijumlisha 31AD Yani 3+1=4.Nawatakia siku njema! Forward kwa wengine.IMEANDIKWA na JOSEPH MUZUMA, October, 2019. Email: muzuma@alumni.upenn.edu