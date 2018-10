Dropshipping: Biashara ambayo tovuti kubwa kama Jumia hawataki ufahamu!(Summarized)

Mkuu sawa unasifia biashara yako ila usitudanganye!!!!



Mkuu bei za Jumia gani ziko juu? Jumia wana very fair prices. Wanatumia watu wa hali ya juu just because ndio walio tech-savvy na si sababu ya bei.



Halafu kutuambia Jumia ukifuatilia mzigo wako hadi upige Ghana ni uongo. Jumia wanakupigia wenyewe ukipress order na wanadeliver in time. Na kama wasipodeliver namba unayo na you can call them in TZ!!



Tatu, Jumia ndio huleta mzigo wako na si muuzaji so suala la details zako kutumwa kwa muuzaji si kweli. Muuzaji anaupeleka Jumia na wao husambaza kwa wateja sababu mara zote naletewa vitu na personnel wa Jumia.