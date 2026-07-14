Dotto Magari: Hakuna tajiri anaeishi porini,matajiri wanaishi mijini kama Dar.

“Hakuna tajiri anakaa porini mi navyojua mtu akiwa na hela anatoka porini anakuja mjini uanza maisha mapya, hao sijui matajiri wa Nyamongo sijui Mwanza, Geita mnatuchosha, kwanini mnapenda kujisifia matajiri wako huko?"



"Kuna tajiri sasa huko Geita? Huko kuna watu wa kushinda kwenye mashimo kama nyoka, mtu kapata jiwe lake la Bil.2 Bil.3 tayari hekaheka, makelele mengi watu hatupumui Dar es Salaam, matajiri mnamiliki gari aina moja C100, si gari za kuwindia hizo.”



Kauli ya Dotto Magari kuhusu Tajiri wa Katoro, Sylivester Buyamba.