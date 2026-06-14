Dogo aliyewachoma moto watoto wa kike wanafunzi wa St John kisa wivu wa mapenzi ana miaka 23

Beira Boy
JF-Expert Member
- Aug 7, 2016
- 24,219
- 42,864
Amani iwe nanyi watumishi wa MUNGU katika KRISTO YESU
Tukio moja limetoka jijini Dodoma katika chuo cha st John baada ya watoto wawili wa kike wakiwa wamelala kuchomwa moto ndani na kijana mmoja kwa jina Filbert
Kijana huyu alikatakiwa na binti mmoja kati ya hawa wawili baada ya kukataliwa dogo akanywa sumu lakini jamii ikamwokoa na sakata Hilo
Dogo kaona haitoshi kaenda kuwachoma moto mabinti wa kisukuma na tiari wamezikwa mmoja Mwanza wilaya ya Magu na mmoja Tabora
Mabinti hawa wasomi walikuwa wanasomea Udaktar kama tu wasukuma wengi wanapenda kusoma course ngumu
Sasa kilichonisitisha ni umri wa huyu kijana kuwa ni mdogo sana yaani miaka 23 anakuwa na wivu wa mapenzi na sisi wa miaka 30 itakuwaje sasa
Tuendelee kuwaombea vijana wetu waimalike zaidi rohoni wawe na nguvu za rohoni
Ni huzuni sana
Furaha ya milele uwape ee BWANA na mwanga wa milele uwaangazie AMINA
SAYUNI BOY
Tukio moja limetoka jijini Dodoma katika chuo cha st John baada ya watoto wawili wa kike wakiwa wamelala kuchomwa moto ndani na kijana mmoja kwa jina Filbert
Kijana huyu alikatakiwa na binti mmoja kati ya hawa wawili baada ya kukataliwa dogo akanywa sumu lakini jamii ikamwokoa na sakata Hilo
Dogo kaona haitoshi kaenda kuwachoma moto mabinti wa kisukuma na tiari wamezikwa mmoja Mwanza wilaya ya Magu na mmoja Tabora
Mabinti hawa wasomi walikuwa wanasomea Udaktar kama tu wasukuma wengi wanapenda kusoma course ngumu
Sasa kilichonisitisha ni umri wa huyu kijana kuwa ni mdogo sana yaani miaka 23 anakuwa na wivu wa mapenzi na sisi wa miaka 30 itakuwaje sasa
Tuendelee kuwaombea vijana wetu waimalike zaidi rohoni wawe na nguvu za rohoni
Ni huzuni sana
Furaha ya milele uwape ee BWANA na mwanga wa milele uwaangazie AMINA
SAYUNI BOY