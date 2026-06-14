Dogo aliyewachoma moto watoto wa kike wanafunzi wa St John kisa wivu wa mapenzi ana miaka 23

Dogo aliyewachoma moto watoto wa kike wanafunzi wa St John kisa wivu wa mapenzi ana miaka 23

Beira Boy

Beira Boy

JF-Expert Member
Joined
Aug 7, 2016
Posts
24,219
Reaction score
42,864
Amani iwe nanyi watumishi wa MUNGU katika KRISTO YESU

Tukio moja limetoka jijini Dodoma katika chuo cha st John baada ya watoto wawili wa kike wakiwa wamelala kuchomwa moto ndani na kijana mmoja kwa jina Filbert

Kijana huyu alikatakiwa na binti mmoja kati ya hawa wawili baada ya kukataliwa dogo akanywa sumu lakini jamii ikamwokoa na sakata Hilo

Dogo kaona haitoshi kaenda kuwachoma moto mabinti wa kisukuma na tiari wamezikwa mmoja Mwanza wilaya ya Magu na mmoja Tabora

Mabinti hawa wasomi walikuwa wanasomea Udaktar kama tu wasukuma wengi wanapenda kusoma course ngumu

Sasa kilichonisitisha ni umri wa huyu kijana kuwa ni mdogo sana yaani miaka 23 anakuwa na wivu wa mapenzi na sisi wa miaka 30 itakuwaje sasa

Tuendelee kuwaombea vijana wetu waimalike zaidi rohoni wawe na nguvu za rohoni

Ni huzuni sana

Furaha ya milele uwape ee BWANA na mwanga wa milele uwaangazie AMINA

SAYUNI BOY
 
Beira Boy said:
Aman iwe nanyi watumishi wa MUNGU katika KRISTO YESU

Tukio moja limetoka jijini Dodoma katika chuo cha st John baada ya watoto wawili wa kike wakiwa wamelala kuchomwa moto ndan na kijana mmoja kwa jina fibert

Kijana huyu alikatakiwa na binti mmoja kati ya hawa wawili baada ya kukataliwa dogo akanywa sumu lakin jamii ikamwokoa na sakata Hilo

Dogo kaona haitoshi kaenda kuwachoma moto mabinti wa kisukuma na tiari wamezikwa mmoja mwanza wilaya ya magu na mmoja tabora

Mabinti hawa wasomi walikuwa wanasomea udaktar kama tu wasukuma wengi wanapenda kusoma course ngumu

Sasa kilichonisitisha ni umri wa huyu kijana kuwa ni mdogo sana yaan miaka 23 anakuwa na wivu wa mapenzi na sisi wa miaka 30 itakuwaje sasa

Tuendelee kuwaombea vijana wetu waimalike zaid rohoni wawe na nguvu za rohoni

Ni huzuni sana

Furaha ya milele uwape ee BWANA na mwanga wa milele uwaangazie AMINA

SAYUNI BOY
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Malezi mabaya,kwa vijana
 
Beira Boy said:
Aman iwe nanyi watumishi wa MUNGU katika KRISTO YESU

Tukio moja limetoka jijini Dodoma katika chuo cha st John baada ya watoto wawili wa kike wakiwa wamelala kuchomwa moto ndan na kijana mmoja kwa jina fibert

Kijana huyu alikatakiwa na binti mmoja kati ya hawa wawili baada ya kukataliwa dogo akanywa sumu lakin jamii ikamwokoa na sakata Hilo

Dogo kaona haitoshi kaenda kuwachoma moto mabinti wa kisukuma na tiari wamezikwa mmoja mwanza wilaya ya magu na mmoja tabora

Mabinti hawa wasomi walikuwa wanasomea udaktar kama tu wasukuma wengi wanapenda kusoma course ngumu

Sasa kilichonisitisha ni umri wa huyu kijana kuwa ni mdogo sana yaan miaka 23 anakuwa na wivu wa mapenzi na sisi wa miaka 30 itakuwaje sasa

Tuendelee kuwaombea vijana wetu waimalike zaid rohoni wawe na nguvu za rohoni

Ni huzuni sana

Furaha ya milele uwape ee BWANA na mwanga wa milele uwaangazie AMINA

SAYUNI BOY
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Makafiri bwana
 
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