Dogo aliyewachoma moto watoto wa kike wanafunzi wa St John kisa wivu wa mapenzi ana miaka 23

Amani iwe nanyi watumishi wa MUNGU katika KRISTO YESU



Tukio moja limetoka jijini Dodoma katika chuo cha st John baada ya watoto wawili wa kike wakiwa wamelala kuchomwa moto ndani na kijana mmoja kwa jina Filbert



Kijana huyu alikatakiwa na binti mmoja kati ya hawa wawili baada ya kukataliwa dogo akanywa sumu lakini jamii ikamwokoa na sakata Hilo



Dogo kaona haitoshi kaenda kuwachoma moto mabinti wa kisukuma na tiari wamezikwa mmoja Mwanza wilaya ya Magu na mmoja Tabora



Mabinti hawa wasomi walikuwa wanasomea Udaktar kama tu wasukuma wengi wanapenda kusoma course ngumu



Sasa kilichonisitisha ni umri wa huyu kijana kuwa ni mdogo sana yaani miaka 23 anakuwa na wivu wa mapenzi na sisi wa miaka 30 itakuwaje sasa



Tuendelee kuwaombea vijana wetu waimalike zaidi rohoni wawe na nguvu za rohoni



Ni huzuni sana



Furaha ya milele uwape ee BWANA na mwanga wa milele uwaangazie AMINA



SAYUNI BOY