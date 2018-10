Diaspora msijidanganye mwisho wa matumizi ya pass mlizonazo ni 2020

Kuna DNA inapima utanzania? Ina maana wakichukua pasport zangu nne au tano ambazo zilisha expire hawatajithibithisha kuwa mimi na raia? Wengine tunakaa nchi hazina ubalozi hata wale wakuaminiwa. Kuna nchi kama Bangladesh, Myanmar na Nepal na ndizo nchi zina watanzania wengi tunafanya UN, kwanini tulazimike kutumia Un pass wakati tunakuja likizo za binafsi? Kwa sheria za I

UN hairuhusiwi ila hatuna jinsi sababu nchi yetu haina mwakilishi huku. Hizo pass zikija inabidi ni negotiate na Mkubwa wangu how to come back to get the new pass. Kwanini lakini just ten years ago we had to change our passports. Tunaoteseka ni sisi tunaoziutumia kila kukicha.

