Diamond Tofautisha Kazi na Maisha Halisi

Kabla hujaingia kwenye mikataba ya ndoa, naomba nikupe wosia huu kama Babu yako.



1). Ujue ndoa siyo sanaa za maonyesho. Japo dini yako inakuhamisha anyhow, lakini kumbua athari za maamuzi unayoyafanya bila uchunguzi wa kina na namna yanavyoathiri hatima za maisha ya binadamu.



2). Ni kweli umeamua kuona 'Stranger kwa sababu ya kupenda" au kwa sababu ya kutaka kuonyesha jamii kwamba nawe umeoa?



3). Unaoa kwa sababu ya kuwafurahisha mashabiki au unaoa kwa ajli ya kujenga familia imara na yenye furaha?



4). Ni kweli moyo wako umeamua kuwafutilia mbali Tiffa na Nillan ili waishi kama yatima? au unahakika kwamba mkeo mtarajiwa atawalea na kuendeleza msingi mama yao kawawekea? au Kwako si kitu lolote litakalo watokea watajiju unachoagalia wewe ni starehe zako binafsi tu?



Ni kweli kwamba juhudi zako zote hizo zinahitimika katika ubinafsi wa kutokufikiria hata watoto wako?



5). Unahakika huyo stranger unayetaka kuoa bila kumfahamu, atakuwa mama mzuri kwa familia na kwako kama alivyo mama Tiffa?



6). Ni kweli unaamua watoto wako walelewe na baba wa kambo kwa sababu unataka kufanya ustar?



7). FUNGA MACHO UTAFAKARI WAKATI WA UZEE WAKO, UMEZAA WATOTO NA HUYO STRANGER WAKO AMA HUJAPATA HIYO BAHATI KWA KUWA WATOTO HUTOKA KWA MUNGU. UJANA WAKE UMEKWISHA SURA IMEBONYEA NA MAKKUNYANZI USONI. KITUMBO TUMBO CHAKE KIMEFURIKA NA WAKATI HUO ANAONEKANA UMBO LA KIHINDI ASILIA. UNAKUMBUKA VILE ULIVYOSHINIKIZWA NA WATU WA KENYA KUMWOA NA KWA KUWAOGOPA UKAAMUA KUINGIA KICHWA KICHWA ILI KWA ETI USIWAUDHI MASHABIKI WAKO. WAKATI HUO HUNA TENA UWEZO WA MUZIKI. WATOTO WAKO WALIOKUPA JINA LA BABA TIFFA NA NILLAN, WAMEKUWA WATU WAZIMA WAMELELEWA NA MAMA YAO KAMA YATIMA. WAKATI MAMA YAO ANATESEKA NAO WEWE UMEWATELEKEZA UKO NA STAREHEH ZAKO BILA KUAJLI WANAKUAJE. SASA UNATAMANI WAJIVUNIE UBABA WAKO KWAO!.



TAFAKARI UTOE JIBU MOYONI MWAKO.



8 ). You wanna marry a stranger. Umemwona leo hata hujfahamu, unatangaza naye ndoa. Halafu usijiulize ni kwa nini watu wa kwao wanakulazimisha umwoe!. What is behind the scene? Kwa nini wanamfukuza na kutaka umwoe kwa lazima eti ukimwacha usikanyage Kenya. Yeye ndiye visa yako? Ninajua umelelewa na mama peke yake lakini nina imani unaufahamu wa kutosha kusoma between the lines and you can see beyond the mountains!.



USHAURI WANGU MAAMUZI UTAKAYOYAFANYA,NAOMBA UWAFIKIRIE WATOTO WAKO TIFFA, NILLAN NA MAMA YAO ZARI NA MALEZI YAKE KWA WATOTO. MALEZI YANAYOTAMANIWA NA KILA MZAZI. UNAONA SI KITU KWAKO KWA KUWA HUONI THAMANI YA MALEZI BORA. ILA KIKKUBW A KWAKO NI ANASA NA KUOA HUYO MTU USIYEMFAHAMU!.



Think twice brother!