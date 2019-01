Dhana ya SWOT na maana tunduizi ya UDHAIFU

Kwa ambao tulibahatika kupelekwa shule na kufanikiwa kufanya masomo ya kitaasisi au organisation na kufaulu Mitihani basi tulipata fursa ya kukutana na dhana ya SWOT. Tuliofaulu mtihani wa aina hizi za masomo tunawajibika kuwakumbusha waliokosa fursa.Katika kila taasisi makini kila mwaka lazma mfanye upembuzi tunduizi wa SWOT ili muweze kusonga mbele. Kwa lugha ya kigeni "kitaalamu"Sasa hilo neno WEAKNESS lipo kama sehemu ya ufanyaji kazi wa organisation. UDHAIFU upo katika kila taasisi ndio maana taasisi makini huweka Opinion boxes yaani sehemu ya maoni kwa kila mteja wao au kila wanaefanya nae kazi. KITAALAMU udhaifu ni maoni SIO tusi. Lingekuwa tusi basi vyuo vikuu vyote duniani vinafundisha matusi.Ukiambiwa UDHAIFU wa taasisi yako burebure kimsingi ni FURSA. Kitaalamu wanasema If your customer freely points out your weakness then we wants you to win the Opportunities. Kitaalamu wanasema wateja wanaolalamika kuliko kuhama biashara yako ndio wanaokujenga.Nawasilisha wana jamvi.