Dhahabu Yetu Imepitaje Kwetu Salama, Ikadakiwa Kenya?. Hawa Jamaa Zetu Wanasubiri Nini Kuwajibika? au Ni Mpaka Kutokee Nini Ndipo Watu Wawajibike?!.

Wanabodi,



Kwanza tuanze na pongezi kwa JPM kukubalika, kupendwa, kuheshimiwa na hadi kuhurumiwa na nchi majirani, hadi kuturejeshea dhahabu yetu ya magendo iliyopitia kwao, kufuatia rais wetu kuzungumza vizuri na majirani zetu, mfano mzigo huu umerejeshwa kufuatia rais Magufuli kuzungumza vizuri na rais Uhuru Kenyatta.



Huu ni mwanzo mzuri.

Najua hii sio ya kwanza kukamatiwa Kenya ila ndio ya kwanza kurejeshwa. Japo Tanzanite inapatikana Tanzania tuu, kwa miaka ya nyuma, the biggest exporter wa Tanzanite ni India, ikifuatiwa na South Africa, Kenya ndipo Tanzania. Hivyo huu ni mwanzo mzuri.



SwaIi a kujiuiza imepitaje Kwetu Salama, Ikadakiwa Kenya?!. Hawa Jamaa Zetu Wanasubiri Nini Kuwajibika? au Ni Mpaka Kutokee Nini Ndipo Watu Wawajibike?!.



Tunasubiria.

P

Kumbe ni mizigo miwili tofauti

kuna mzigo wa

.

The officials also handed more than Sh15 million that was recovered from a suspect who was arrested with the gold worth about Sh168 million at the Jomo Kenyatta International Airport in February 2018.



Mzigo mwingine ni wa enzi za Mr. Clean, Ben



The gold was stolen on May 21, 2004 from Tanzania’s National Bank of Commerce (NBC) in Moshi, alongside more than Sh180 million cash in US Dollars, Kenyan shillings and Tanzanian shillings.

P.