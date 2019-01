Demokrasia Ya Bunge huru Uingereza: Wabunge wamkaanga Waziri Mkuu Thersa May.

kuna tofauti kubwa ukisema bunge letu ni dhaifu na au ukisema kuna udhaifu bungeni!huwezi kulinganisha spidi ya bajaj na lamborghini!we need 1000 years kuwafikia UK kwa kila kitu chao! huwezi kuwa na mbunge class seven au form four au hata form six halafu utegemee atajua "technical meaning" ya kikokotoo iliyoandaliwa kitaalam na katibu wa wizara msomi mwenye "PhD"! muswada utapita tu kuwa sheria kandamizi sababu garbage in , garbage out! huwezi kuwa na mbunge (legislature) halafu eti mtu huyo huyo eti ni waziri (executive) halafu utegemee kwenye siasa zetu hizi za majitaka eti bogus parliamentary bill yoyote itakwama wakati there is a clear conflict of interest! yani ni kichekesho sana mtu huyo huyo analeta muswada (executive kama waziri ) halafu mtu huyo huyo ( waziri alievaa joho la mbunge akipewa support na wabunge wachumia tumbo washkaji wa chama chake walio wengi bungeni) wanaupitisha muswada kuwa sheria kandamizi, ha ha ha! huwezi kuwa na bunge lenye wabunge wengi walioingia bungeni kwa rushwa , ulaghai au goli la mkono (wizi wa kura) nk halafu utegemee sheria waliyoipitisha wachumia tumbo hawa isiwe kandamizi wakati wanalinda ugali wa watoto wao, utakuwa unajidanganya tu na kupoteza muda wako bure kudiscuss sheria zao ni bora ukalime matikitiki na vitunguu upate ada ya wanao kuliko kudiscuss sheria wanazopitisha! shame on black skin!shame on us! huu ni ukweli mchungu sana kumeza!