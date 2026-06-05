Dawa ya Uhakika ya Kupunguza Uzito Bajeti Ipo, Sitaki Msaada wa Bure

Dawa ya Uhakika ya Kupunguza Uzito Bajeti Ipo, Sitaki Msaada wa Bure

baharia 1

baharia 1

JF-Expert Member
Joined
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Kichwa cha Habari

Natafuta dawa ya uhakika ya kupunguza uzito (Kilo 105, Futi 6). Ahadi ya malipo ipo, sitaki msaada wa bure.

Wakuu salama,

Nipo hapa nikiwa na nia ya dhati kabisa ya kufanya biashara na mtu mwenye suluhisho la uhakika. Niko siriaz na sijiomba msaada, kama una dawa inayofanya kazi kweli, nitakulipa vizuri sana.

Mimi ni kijana wa miaka 26, nina urefu wa futi 5.5 mpaka 6 hivi, lakini uzito wangu umefika kilo 105. Kiukweli unene huu kuwa chibonge na kitambi umeanza kunikata mawazo na kuondoa muonekano wangu wa ujana

Kabla hamjaniletea yale mapendekezo ya kawaida, naomba niweke wazi mtindo wa maisha yangu ili anayeleta dawa ajue anadili na mazingira gani

Sina muda wa mazoezi, Ratiba yangu ni ngumu Naamka saa 12 asubuhi, naingia kwenye shughuli zangu ambazo asilimia 90 ni kukaa tu kuanzia asubuhi hadi jioni, Nikitoka saa 10 jioni natumia usafiri wa gari hadi nyumbani Hakuna muda wa kutembea wala kukimbia.

Siwezi kuacha kula au kupunguza msosi Hapa tusidanganyane, siwezi kukaa njaa.

Mimi ni mnywaji, Kila siku jioni lazima nitoke kwenda kupata kileo hadi usiku Sinywi bia, mimi ni mtu wa pombe kali na sibadili brand matumizi yangu ni Hanschoice kila siku. Na kama mnavyojua, pombe kali inataka msosi mzito mzito, kwa hiyo suala la Diet hapa halipo.

Kutokana na mazingira hayo, suluhisho pekee ninalolitaka ni dawa maalum ya kukata wese na kupunguza mwili bila kunitegemea mimi nifanye kazi ya ziada ya kukimbia au kushinda njaa.
Kama wewe ni una duka la dawa za asili/kisasa, au una siri ya dawa yoyote ya uhakika ambayo imeshawahi kukata kitambi na uzito kwa mtu mwenye mtindo wa maisha kama wangu
Shusha nondo zako hapa chini jinsi dawa yako inavyofanya kazi.

Njoo PM tufanye biashara. Gharama sio tatizo, ilimradi tu isiwe utapeli na iwe na matokeo yanayoonekana.

Nawasilisha kwa heshima wakuu.
 
Yani unaingia kwenye reli na kutoka mkuu,una nia ya dhati ya kupunguza uzito lakini hutak kupunguza kula,mmmhh??? Sasa ungeweka pia vyakula unavyokula sana ni aina gan tungeweza kukushauri jambo,labda kwa uchache punguza machapat chapati asubuh kula mayai ya kuchemsha,mboga mboga,nyama piga,punguza vinywaji vitamu kama sukari,ila cha mwisho nunua baiskeli uwe unaendesha siku moja moja katika mizunguko yako hasa weekend,cha ziada sasa najua utashangaa sana ila fanyia kazi anza kulala chini achana na godoro,kama unahofia barid tandika mkeka weka na blanket lala chinikitandani panda tu kufanya tendo ukimaliza rudi chini,utaona mabadiliko ukifanyia kaz haya nloandika
 
Binafsi nipo mnene zaidi yako. Nina miaka 40's, nina urefu wa CM 186 na nilikuwa nina uzito wa 136 kg.

Kimsingi, nilianza diet sasa nina 110 kg, nimeiachia hapo ila ratiba yangu ya msosi ilikuwa:
1. Maji ya moto na limao
2. Saa 6 ni ugali size ya ngumi na mboga nyingi
3. Saa 10 au 11 ni Karanga mbichi na maji mengi
4. Usiku ni kachumbari, matunda hususani Parachichi kwa wingi na matango

Kufanya mazoezi mepesi binafsi huwa natembea angalia hatua 10,000 kila siku nikitoka kazini ile Saa 10 jioni.

Baada ya miezi 3, nimepunguza wastani wa Kilo 20+ bosi. Sasa ni mwepesi nakaa nguo zinanipendeza na pia maumivu ya viungo hususani miguuni yameisha.

Hizo dawa ni uongo. Nilichojifunza, ni diet na kufanya mazoezi. Binafsi natembea angalau hatua 10,000 kila siku nikitoka kazini.
 
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