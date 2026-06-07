David Lev Nkindikwa afunguka mambo mazito Samia Hassan kwenda urusi, "Tujiandae kuumia"

David Lev Nkindikwa afunguka mambo mazito Samia Hassan kwenda urusi, "Tujiandae kuumia"

B

Bagamoyo

Platinum Member
Joined
Jan 14, 2010
Posts
30,760
Reaction score
35,150
07 June 2026

#LIVE: KIJANA MZALENDO ANAFUNGUKA MAMBO MAZITO SAMIA KWENDA URUSI, "TUJIANDAE KUUMIA"


View: https://m.youtube.com/watch?v=G6zobdMSy6s

Kada wa CCM, David Levi Nkindikwa akinyoosha rula kwa maslahi mapana ya taifa letu ! Kwa utulivu mwanzo hadi mwisho anachambua ziara iliyofanywa katika miji ya Moscow na St. Petersburg ambapo Tanzania imegonga vichwa vya habari duniani kote

Ziara hii inakwenda kuiletea Tanzania nini chini ya serikali ya utawala wa Samia Suluhu Hassan kujijongeza kuwa karibu na taifa la Russia lililo katika vikwazo vikali vya kimataifa, vita ya miaka 4 baina ya Russia na Ukraine, historia ya Russia na mahusiano yake ya nje
 
Najua maumivu ya hivyo vikwazo tutayapata sisi wananchi, wao wataendelea kulipana mishahara minono bungeni, na posho zao kama kawaida.

Huko serikalini wataendelea kuendeshana kwenye misafara ya v8, gharama za mafuta watazipata kwenye kodi zetu.

Hii ni kwasababu tumeamua kuwaacha waendelee kutuongoza hata kwenye hizi nyakati ngumu baada ya wao kushindwa kutupeleka kwenye njia sahihi, bado hatujakubali CCM imefeli, siku tukikubali....
 
IKULU

LIVE! MKUTANO WA WALIOKWENDA URUSI NA WAANDISHI WA HABARI KUELEZEA MATUNDA YA ZIARA YA KISERIKALI YA MHE. RAIS DKT. SAMIA NCHINI URUSI
Prof. Kitila Mkumbo na balozi Mahmoud Thabit Kombo wazungumza ktk press conferene ya ziara ya Samia Hassan ya Urusi

View: https://m.youtube.com/watch?v=o10_JRDmjmE
Ziara ya kuanzia June 1 2026 hadi June 3 2026 ilifuatia mazungumzo ya kimkakati yaliyofanyika mwaka jana jijini St. Petersburg tarehe 12-13 Mei 2025 kutengeneza msingi wa mahusiano baina ya Tanzania na Russia katika zama hizi

TOKA MAKTABA:
Mkutano wa Pili wa Tume ya pamoja ya ushirikiano wa Biashara na Uchumi kati ya Tanzania na Urusi Mjini St. Petersburg Urusi Tarehe 12-13 Mei 2025 : Bofya hapa:




Tarehe 12 -13 Mei, 2025 Wizara kupitia Ubalozi kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji ilishiriki katika Mkutano wa Pili wa Tume ya pamoja ya ushirikiano wa Biashara na Uchumi kati ya Tanzania na Urusi Mjini St. Petersburg Urusi. Lengo la Mkutano huo pamoja na mambo mengine ni kujadili kuhusu hatua iliyofikiwa katika utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa katika Mkutano wa kwanza uliofanyika Mwezi Oktoba, 2024 Dar es Salaam, Tanzania. Aidha, Ujumbe wa Tanzania uliongozwa na Mhe. Prof. Kitila Mkumbo (Mb) , Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji ambapo ujumbe wa Shirikisho la Urusi uliongozwa na Mhe.Maxim Reshetnikov, Waziri wa Maendeleo ya Uchumi. Kupitia Mkutano huo, Viongozi hao wamesaini makubalino yaliyoainisha masuala muhimu ya utekelezaji baina ya pande hizo mbili ili kuweza kufikia malengo ya ya Mkataba wa Tume hiyo. Masuala hayo yamejumisha sekta mbalimbali zikiwemo Elimu, Kilimo, Viwanda,Utalii, Madini, Nishati na Biashara. Vilevile, Mkutano huo ulihusisha ushiriki wa Wafanyabashara wa Tanzania na Urusi ambao walipata nafasi ya kukutana na kujadiliana kuhusu namna bora ya kushirikiana katika masuala ya Uwekezaji na Biashara. Mkutano wa Tatu wa Tume hiyo umepangwa kufanyika Tanzania kwa tarehe zitakazopangwa hapo baadae
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Bagamoyo said:
07 June 2026

#LIVE: KIJANA MZALENDO ANAFUNGUKA MAMBO MAZITO SAMIA KWENDA URUSI, "TUJIANDAE KUUMIA"


View: https://m.youtube.com/watch?v=G6zobdMSy6s

Kada wa CCM, David Levi Nkindikwa akinyoosha rula kwa maslahi mapana ya taifa letu ! Kwa utulivu mwanzo hadi mwisho anachambua ziara iliyofanywa katika miji ya Moscow na St. Petersburg ambapo Tanzania imegonga vichwa vya habari duniani kote

Ziara hii inakwenda kuiletea Tanzania nini chini ya serikali ya utawala wa Samia Suluhu Hassan kujijongeza kuwa karibu na taifa la Russia lililo katika vikwazo vikali vya kimataifa, vita ya miaka 4 baina ya Russia na Ukraine, historia ya Russia na mahusiano yake ya nje
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ni kupoteza wakati kumskiliza lofa 🐒
 
Bagamoyo said:
07 June 2026

#LIVE: KIJANA MZALENDO ANAFUNGUKA MAMBO MAZITO SAMIA KWENDA URUSI, "TUJIANDAE KUUMIA"


View: https://m.youtube.com/watch?v=G6zobdMSy6s

Kada wa CCM, David Levi Nkindikwa akinyoosha rula kwa maslahi mapana ya taifa letu ! Kwa utulivu mwanzo hadi mwisho anachambua ziara iliyofanywa katika miji ya Moscow na St. Petersburg ambapo Tanzania imegonga vichwa vya habari duniani kote

Ziara hii inakwenda kuiletea Tanzania nini chini ya serikali ya utawala wa Samia Suluhu Hassan kujijongeza kuwa karibu na taifa la Russia lililo katika vikwazo vikali vya kimataifa, vita ya miaka 4 baina ya Russia na Ukraine, historia ya Russia na mahusiano yake ya nje
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Who are you?!...
 
Urusi yenyewe iko kwenye vikwazo tangu ilipoichukua ras yq crimea kwa mabavu 2004 kipindi cha baraka obama,tangu 2022 iko vitani na ukrain,kwa sasa imekuwa ikiomba misaada sasa itatoaje misaada kwa nchi kama yetu
 
denoo G said:
Najua maumivu ya hivyo vikwazo tutayapata sisi wananchi, wao wataendelea kulipana mishahara minono bungeni, na posho zao kama kawaida.

Huko serikalini wataendelea kuendeshana kwenye misafara ya v8, gharama za mafuta watazipata kwenye kodi zetu.

Hii ni kwasababu tumeamua kuwaacha waendelee kutuongoza hata kwenye hizi nyakati ngumu baada ya wao kushindwa kutupeleka kwenye njia sahihi, bado hatujakubali CCM imefeli, siku tukikubali....
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Ukweli mchungu sana huu.
 
Putin na Urusi yake watamletea Mercineries (Wagner) tu wa kumlinda. Nje ya hapo siamini kama nchi ambayo na yenyewe inapitia vikwazo kama sisi, iwe na msaada wa maana kwetu.
 
Aisee......duuuuh....inauma hii lakini inauma zaidi namna hoja hii inavyowasilishwa. Vijana tuna hoja nzuri sana ila uwasilishaji wetu ni changamoto sana.
 
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