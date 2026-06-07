David Lev Nkindikwa afunguka mambo mazito Samia Hassan kwenda urusi, "Tujiandae kuumia"

07 June 2026
#LIVE: KIJANA MZALENDO ANAFUNGUKA MAMBO MAZITO SAMIA KWENDA URUSI, "TUJIANDAE KUUMIA"
View: https://m.youtube.com/watch?v=G6zobdMSy6s
Kada wa CCM, David Levi Nkindikwa akinyoosha rula kwa maslahi mapana ya taifa letu ! Kwa utulivu mwanzo hadi mwisho anachambua ziara iliyofanywa katika miji ya Moscow na St. Petersburg ambapo Tanzania imegonga vichwa vya habari duniani kote
Ziara hii inakwenda kuiletea Tanzania nini chini ya serikali ya utawala wa Samia Suluhu Hassan kujijongeza kuwa karibu na taifa la Russia lililo katika vikwazo vikali vya kimataifa, vita ya miaka 4 baina ya Russia na Ukraine, historia ya Russia na mahusiano yake ya nje
#LIVE: KIJANA MZALENDO ANAFUNGUKA MAMBO MAZITO SAMIA KWENDA URUSI, "TUJIANDAE KUUMIA"
View: https://m.youtube.com/watch?v=G6zobdMSy6s
Kada wa CCM, David Levi Nkindikwa akinyoosha rula kwa maslahi mapana ya taifa letu ! Kwa utulivu mwanzo hadi mwisho anachambua ziara iliyofanywa katika miji ya Moscow na St. Petersburg ambapo Tanzania imegonga vichwa vya habari duniani kote
Ziara hii inakwenda kuiletea Tanzania nini chini ya serikali ya utawala wa Samia Suluhu Hassan kujijongeza kuwa karibu na taifa la Russia lililo katika vikwazo vikali vya kimataifa, vita ya miaka 4 baina ya Russia na Ukraine, historia ya Russia na mahusiano yake ya nje