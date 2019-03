Dark arts za intellijensia II: Uchawi na kiini macho kwenye uwanja wa vita

Hao jamaa KBG ndo baba wa ulimwengu huu kwenye maswala ya Intelligence tena wameenda mbali kwa kutengeneza biological weapon ambapo anauza code maalumu kwa kutengeneza sumu hizo...Mfano ni hiyo sumu ya Pollonium 210 ambayo anangamiza watu kimya kimya....na ni nchi ya kwanza kutengeneza sumu hiyo na ndo mana mental paralysis ya Stephen Hawking inahusishwa na sumu ya pollonium 210 toka Rusia sijajua walitofautiana wapi na wanasayansi wa Kiingeleza sijui ni kwa sababu ya Quantum experiment ambazo Hawking alikuwa anawaelekeza wanasayansi wa Uk ....but "Amytrophic Lateral Sclerosis "inafanya mtu unapata mental au brainstem paralysis na hutakuwa na uwezo wa kuzungumza chochote maisha yako yote ila unawekewa vifaa kwenye ubongo ambavyo zinakuwa vinasoma mawazo yako kisha vinatoa audio au saut watu wanaakusikia kupitia screen maalumu...thats what happen kwa Stephen Hawking...Kuhusu inshu ya Dark arts mkuu wale jamaaa wameweza kudominate nyanja zote za pyschic abilities kama clairvoyance ampapo mtu anaweza percive mtu mwingine ,object au akajua tukio unalofamya kwa kutumie extrasensory perception,mpo huku na mkutano wenu watu wapo Rusia wanawasikia mkiongea na kuchangia mada...huu uwezo ni nchi chache sana zinatoa vinara wa kunasa mawasiliano bila kutumia kifaa chochote..kuna mbinu mbali mbali kama "conjuration" ambapo jasusi anaweza tengeneza tukio lolote kwa kutumia nguvu ya hewa na ikaleta madhara ,ndo hapo mtu anaanguka peke yake jukwaani...mkija kupima mnaambiwa kiharusi kilimpata kumbe watabe wa cojuration washafanya yao..ndo mana wenzetu kama kiongozi anafanya mkutano kwenye umati wa watu wanafanya aerial scanning kujua kama kuna conjuration effect yoyote wameinasa ...Divination sio sana kivile but wapo watu wanaifanya katika magic issues lakini kwa msaada wa Occult means..lakini kuna wataalamu wa KBG wanatumia apportation kujigeuza kuwa katika morphology tofauti pengine hio imemshinda marekani sijajua kama ataweza hii kitu maybe kwa badae huko ndo mana marekani kaanzisha kozi maalumu kwa wataalmu wa CIA inaitwa "Psionics" ambapo mtu atakuwa na uwezo wa kustudy hizo paranormal phenomenon kwa kutumia "electronic components"...means anakuwa na kifaa ambacho kinaweza kukugundua kama unatumia mojawapo ya dark arts then wanakushughulikia saw sawa...So kikubwa kama unajua dark arts halafu ukakatiza kwenye hawa jamaaa wanakunasa fasta ndo mana wanakomesha uchawi wa ki local sana toka kwetu huku...Kuna mtu unashangaa kwanini mzungu anawanasa wachawi ,ni kwa sababu ya Psionic technique ambayo sio nchi zote zinaweza kuwa na hiyo mambo...Ndo maana kuna mdau mmoja aliuliza kwanini maraisi huwa hawalogeki...ni kwa sababu ya Psionic technique za kumlinda raisi na viongozi potential kwenye jamiii...Hata Mzee mapanki analindwa na system hii...hata Putin mwenyewe kawekewa Psionic devices kwenye mwili wake kwa hiyo utakuwa unafanya kazi bure kupanga mambo ya Dark arts zako...Sijajua kama jamaa yetu huku kama ana hiyo protective make naona watu mia 300 wanamzunguka kila sehemu lakini kwa wenzetu ni tofauti kabisa Rais anaweza akanichanganya kwa watu na hakuna chochote means scannig inakuwa ishafanyika...Sent using Nokia 8 Plus