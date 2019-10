Darasa Huru:bUfundi Laptop (Beginners To Advanced) PART 2 EP01: Tuijue Laptop Na Tuifungue Kisha Tuifunge

MATATIZO YA CHARGER

TUTAIANDALIA SESSION YAKE ADVANCED LAPTOP CHARGER REPAIR KWA SASA TUISHIE HAPA

TUIFUNGUE LAPTOP

HATUA ZA KUFUNGUA LAPTOP

Wasalaam Wanandugu:Tumekutana Tena Katika Darasa Letu Huru La Laptop Repair, Na Part 2 Hii Tutakuwa Tunaangalia Matatizo Ya Hardware Tu.Tuanze Kwanza Na Utangulizi Wa Laptop Kwa Siku Ya Leo, Tujifunze Kuhusu Basic Concept Ya Laptop Hardware, Tujifunze Kufunga Na Kuifungua Laptop Yenyewe Na Elimu Kidogo Ya Laptop Charger.ni aina ya Computer ambayo ni portable ina maana mtu anaweza kuibeba na kuhama nayo kutokuwa nzito sana na rahisi kubeba.Laptop kiutaalamu ina part 2, hardware na software, hardware part tunayoangalia hapa ni Kitu Chochote Unachoweza Kukishika Katika Laptop Kwa Lugha Rahisi.Laptop inapewa nguvu ya umeme kutoka kwenye charger na battery lake kama charger haitakuwepo.Charger Nyingi Za laptop zina range Voltage KuanziaNitajuaje Kiasi Cha Umeme Kinachotoka Kwenye Charger?Je Laptop Yangu Inatakiwa Kupokea Umeme Kiasi Gani?Nyuma Ya Charger Zote Za Laptop Kuna Indications Ya Umeme Unaotakiwa Kuingia Na Kutoka, OUTPUT na INPUT, Na Pia Nyuma ya Laptop Zote Kuna Indication Ya Moto Sahihi Unaotakiwa Kuingia Kwenye Laptop Yako. ANGALIA PICHA CHINIUnaweza Kuangalia Voltage Range Google Kwa Kutumia System Model Na Brand Name Hii Utaiona Nyuma Ya Case Y a Laptop Yako Na Pia Imeandikwa Kwenye Motherboard.( Unapofanya Kutafuta Details Au Kitu Cha Laptop Mtandaoni Hakikisha, Unamalizia Hizo Model Item Numbers, Watu Wengi Huwa Wanafanya Search Kwa Kuandika Tu Herufi Za Mwanzo Mfano TOSHIBA C850 Basi, Ukifanya Hivi Kuna Posibility Kubwa Ya Wewe Kupata Details Zisizo Sahihi)(What Ndogo Hazitachaji Laptop Yako Au Zitaifanya Iwe Slowly Mfano: Kuna Watu Wakichomeka Charger Laptop Zao Touchpad Inakuwa Nzito)(Laptop Nyingi Zina Power Series Moja, Means Kwenye Cord (Kile Kichuma Cha Charger Kinashabihiana Utoaji Wa Umeme Mfano: Pini Ya Kati Ni Ve+ Na Mzunguko Wa Duara Pembeni Ni Ve-, Lakini Laptop Nyingine Ni Tofauti)(Kama utatumia charger yenye amps ndogo kuliko zinazotakiwa kwenye laptop, sio vizuri maana unaweza ukawa unachaji laptop kwa muda mrefu, au charger ikawa ina overheat sana au isicharge kabisa laptop yako.)(Kama Kuna Leakage Yoyote Kwenye Case Ya Charger Basi Achana Nayo, Kwa Maana Inaweza Kusababisha Jeraha La Short Kwa Mtumiaji)Kama Wewe Ni Mtumiaji Wa HP Basi Tafuta charger ya Hp Maana Kuna Watu wengi huwa wanafoji charger za Dell Kwenye HP ambapo sio sahihi kwa maana charger nying za dell ni Njia 3 na HP ni Mbili Viceversa)Kwa Fundi Wowote Wa Laptop Kituo cha kwanza cha kukimbilia ni charger ya laptop kwa upande wa hardware mfano: Laptop Haiwaki, Laptop Ina Blink, Laptop Haicharge, Laptop Inawaka Then Inazima Kabla Ya Booting.Bahati mbaya sana laptop charger nyingi zimetengenezwa kiroho mbaya, huwezi kuifungua kwa screwdriver kwa maaana haina Screws, So Hawataki Uifungue Na Kuifanyia Repair Nadhani Sababu Ya Hatari Ya Short Ya Umeme. So Kuifungua Mara Zote Ni Kwa Kuivunja Mimi Huwa Natumia Hummering Method, Nagonga Nyundo Kwa Kutumia Screw Drive.Power Cable (Flower), Imekufa Au Inamiss Njia Moja Hili Ni Tatizo Kubwa Kwa Maana Mara Nyingi Adapter Hawezi Kufa Kwa Sababu Ina Switching Power Supply Yenye Short Protection, ikitokea Fault Basi Inakata Moto Na Kuizima Kabisa (Utaona Adapter LED inazima Kama Vile Haina Moto)Kama Huna Multmeter Basi Tafuta Flower Cable Nyingine, Au Kwa Multmeter Tumia Diode Mode Ambapo utaangalia Continuity Ya Nyaya Zote Ambapo Kama Kuna Connection Basi Utasikia Beep Sound.Hizi Cable Ni Cheap Sana Kariakoo Huwa Wanauza 2500 Hadi 10000, So nashauri nunua tu nyingine, usiiunge, maana umeme unaopita hapa unaweza kusababisha majeraha kwako.Charger Cord Imeharibika: (Inagusa Njia Nyingine Au Chuma Kimekatika Au Chuma Kimekosa Umeme Baada Ya Wire Kuachia, Hii Ni Common Sana kwa charger za DELL Especially za njia tatu, ambapo utaona charger inawasha laptop lakin haichaji, pin ya kati ambayo ni ya signal inakuwaga na 4V ndiyo inakuwaga imemis hivyo ukifanya Test kwa Multimeter utaona una Njia Mbili Zenye 19V Lakin Charger Haichaji.Pima kwa kutumia Multimeter All Three Pins Kwenye Chager Cord lazima Ziwe Na Umeme, Au Ukichomeka Charger Halafu Ile LED Kweny Adapter Ikizima, au Ukiona Cheche Kwenye Charging Port Wakati Ukichomeka Charger.Kama Kuna Uwezekano Wa Kuzi Arrange Tena Hizo Charger Basi Fanya Hizo Then Rudishia Na Hot Glue, Ikishindikana Basi Badili Adapter Nzima.Adapter Kuungua: Hii sasa ni tatizo kubwa ila sio sana kwa maana ni mara chache sana kutokea kama charger adapter imeungua, suluhisho ya hili ni kufanya manunuzi ya adapter mpya kama huna skills advanced za electonics kwa maana utakuwa una deal na live AC Current, hivyo upo katika hali kubwa ya kupata madhara yatokanayo na umeme.Kwa advanced learner unaweza kuipasua na kuangalia shida na mara nyingi inakuwaga ni Shorted Cap.Moja kati ya vitu muhimu na vya kuvifahamu sana na ni mtihani wa kwanza kwa mafundi wengi ni kujua kufungua laptop (DISASSEMBLE) Pamoja na kuirudishia, Hapa ndipo unapomaliza kuifunga laptop yote na kukuta Screw Zinabaki Hazijafungwa na hujui za wapi.Kabla Hujafungua Laptop Hakikisha Una Vitu vifuatavyo:1. Screwdrives (Kariakoo Set Elu 5-10)2. Pry Tools (Hii kwa ajili ya kutolea lock za case ya laptop naa simu)3. Tweezers (Kazi nyingi lakin hapa kubwa ni kutolea Ribbon cable)4. Screw Container and Organizers (Hii ni simu haswaa kwa wale wanaobaki na screw baada ya kufungua)5. Meza Safi Ya Kufanyia Kazi ( Hakikisha mahali unapofanya kazi ni safi na salama, hakuna vimiminika, hakuna uchafu uchafu, pako na mpangilio mzuri, hii itakurahisishia kutopoteza muda na vifaa)1. Hakikisha laptop haina chanzo chochote cha umeme, Toa battery na hakikisha umeichomoa kwenye charger. (Hii inasaidia kuepuka short wakati wa kutoa cable cable slot zake, na pia kuepuka madhara ya umeme kwako pia inagawaje umeme unaokuja kwenye motherboard sio mwingi)2. Anza Kufungua Screws Zinazohusika Na Vitu Muhimu Nyuma Ya Laptop, Kuna Screw Za KEYBOARD, CD DRIVE na Za Hard Drive Kwenye Bahadhi ya laptop za zamani haswaa dell mfano: 620, So anza kufungua kwanza hizi kama zipo.3. Fungua Screw zote za nyuma ambazo zipo katikati au zimeshikilia part ya nyuma inayoweza kutoka kirahisi mfano: Cover la nyuma lenye Hard drive, RAM na Network card.4. Jaribu Kutoa Hilo cover la nyuma, kama lipo na kama ukifanikiwa basi fungua nut nyingine zote unazoziona nyuma ya laptop yako.5. Jaribu kuitoa keyboard na kama utafanikiwa basi fungua pia screw zilizopo chini ya keyboard ambazo huwa zinashikiria motherboard moja kwa moja. HAPA KUWA MAKINI NA CONNECTOR YA KEYBOARD NI RAHISI KUKATIKA6. Hakikisha screw zote zimeisha, Then Anza Kujaribu Kutoa Cover Lolote Laptop Kwa Kutumia Pry Tools Fanya Taratibu Kubandua Ili Usije Vunja Lock Za Case, kwa laptop nying cover la juu ndio linatoka then la chini ndio linashikilia keyboard ila usikariri, laptop mpya kama Lenovo Case ya chini huwa inatoka kwanza,, Hakikisha zote umezichomoa.7. Ukifanikiwa Vyote Hivyo Basi Utakutana Kitu Kama Hiki Hapa Chini, Wewe ni Shujaa Kwa Part HiiSio vitu vigumu ukijifunza unaweza.Naomba Kwa Leo Tuishie Hapa,Softcopy Ya Notice Hizi Imeambatanishwa hapo Chini.Tukutane Wiki Ijayo Kwa Ajil Ya PART 2 EP02.Usisahau Pia Kupita Hapa Kwa Utangulizi Wa Laptop Repair Upande Wa Software PART 1 EP01Wasalaam