DOKEZO Daktari amempiga hadi kuzirai Muuguzi mwenzetu, hakuna hatua zilizochukuliwa. Waziri wa Afya, TAMISEMI tunaomba msaada

DOKEZO Daktari amempiga hadi kuzirai Muuguzi mwenzetu, hakuna hatua zilizochukuliwa. Waziri wa Afya, TAMISEMI tunaomba msaada

Hili ni dokezo maalum toka kwa mwananchi mtumiaji wa JF mwenye nia ya kuusaidia umma kuwa na taarifa 'maalum'
K

Kayugumis

Senior Member
Joined
Jun 6, 2022
Posts
148
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154
Habari za wakati ndugu, Mimi ni mmoja wa wauguzi katika Hospitali ya Halmashauri ya Mji wa Bariadi Mkoani Simiyu (Somanda).

Hivi karibuni hospitalini kwetu kumetokea tukio la kinyama, tukio la ukatili, tukio ambalo limeachwa kimya hakuna hatua zozote zimechukuliwa.

Tukio lenyewe ni Daktari mmoja wa Hapa Hospitali jina lake ni Daktari Idd Hamad, alimpiga vibaya na kumuumiza maeneo mbalimbali ya mwili hadi akazirai muuguzi mwenzetu wa hospitali hii aitwaye Holo Kija.

Chanzo cha tukio kilianzia katika kubishana wakati taratibu za mama moja aliyetakiwa kwenda kujifungua kwa njia ya upasuaji zikiendelea, ambapo huyo Daktari alianza kumpiga vibaya huyo Nesi kwenye chumba cha upasuaji.

Alimpiga vibaya sana, alimuumiza sana, kwa sasa nesi huyo bado anayo maumivu makali kwenye mwili wake, ingawa amepewa mapumziko kwanza.

Licha ya tukio hilo kubwa kufanyika, hakuna hatua zozote zimechukuliwa dhidi ya Daktari huyo licha ya uongozi wa Hospitali kupewa taarifa, ungozi wa Halmashauri kwa Mkurugenzi kama Mwajiri kupewa taarifa na uongozi wa chama cha wauguzi.

Hatua hii ya kimya imetufanya sisi wauguzi wa hospitali hii kuandika barua kwa uongozi wa Hospitali kumkataa Daktari huyo, hatutaki kufanya naye kazi tena, na kama itashindikana sisi tutaacha kazi.

Uongozi wa Chama cha wauguzi Wilaya na Mkoa tumewapatia taarifa za tukio hili, wamemuoji Daktari na Muuguzi, na tumewataka jambo hili waliseme katika vyombo vya habari ili viongozi wakuu wa kitaifa akiwemo Rais waone jinsi ambavyo muuguzi mwenzetu amefanyiwa ukatili lakini hakuna kitu chochote kimefanyika.

Tuliamua kuwatafuta waandishi wa Habari wa Hapa Simiyu ili jambo hili walitoe kwenye vyombo vya Habari lakini walikuwa wanachenga, kama hawataki kulifanyia kazi, tunahisi wametishiwa au kupewa pesa.

Tumejaribu kuongea na uongozi wa Hospitali kutaka kujua hatua gani wanachukua, lakini tumekuwa tunatishiwa kufukuzwa kazi kama tutaendelea kufuatilia jambo hili.

Viongozi wa Chama cha wauguzi tulipofuatilia kwao, walitwambia Daktari alipomuhoji alikiri kufanya kosa na akaomba radhi, wamewahoji uongozi wa hospitali nao umekiri, lakini hakuna hatua zimechukuliwa.

Kwa sasa tunafanya kazi kwa shingo upande, hatuna amani hata kidogo, viongozi wakuu wa Wilaya na Mkoa wanajua lakini wamefumbia macho huu unyanyasaji na udhalilishaji, kwa ufupi hatumtaki huyu Daktari.

Tumeamua kuja hapa kwenye hili jukwaa la Jamii Forum kwani tumekuwa tunaona linavyosaidia watu ambao hanawa sauti, tunajua jambo letu kupitia humu litamfikia Waziri wa Afya, Waziri wa TAMISEMI, Waziri Mkuu na hadi Rais, tunaomba msaada.
 
Kayugumis said:
Habari za wakati ndugu, Mimi ni mmoja wa wauguzi katika Hospitali ya Halmashauri ya Mji wa Bariadi Mkoani Simiyu (Somanda).

Hivi karibuni hospitalini kwetu kumetokea tukio la kinyama, tukio la ukatili, tukio ambalo limeachwa kimya hakuna hatua zozote zimechukuliwa.

Tukio lenyewe ni Daktari mmoja wa Hapa Hospitali jina lake ni Daktari Idd Hamad, alimpiga vibaya na kumuumiza maeneo mbalimbali ya mwili hadi akazirai muuguzi mwenzetu wa hospitali hii aitwaye Holo Kija.

Chanzo cha tukio kilianzia katika kubishana wakati taratibu za mama moja aliyetakiwa kwenda kujifungua kwa njia ya upasuaji zikiendelea, ambapo huyo Daktari alianza kumpiga vibaya huyo Nesi kwenye chumba cha upasuaji.

Alimpiga vibaya sana, alimuumiza sana, kwa sasa nesi huyo bado anayo maumivu makali kwenye mwili wake, ingawa amepewa mapumziko kwanza.

Licha ya tukio hilo kubwa kufanyika, hakuna hatua zozote zimechukuliwa dhidi ya Daktari huyo licha ya uongozi wa Hospitali kupewa taarifa, ungozi wa Halmashauri kwa Mkurugenzi kama Mwajiri kupewa taarifa na uongozi wa chama cha wauguzi.

Hatua hii ya kimya imetufanya sisi wauguzi wa hospitali hii kuandika barua kwa uongozi wa Hospitali kumkataa Daktari huyo, hatutaki kufanya naye kazi tena, na kama itashindikana sisi tutaacha kazi.

Uongozi wa Chama cha wauguzi Wilaya na Mkoa tumewapatia taarifa za tukio hili, wamemuoji Daktari na Muuguzi, na tumewataka jambo hili waliseme katika vyombo vya habari ili viongozi wakuu wa kitaifa akiwemo Rais waone jinsi ambavyo muuguzi mwenzetu amefanyiwa ukatili lakini hakuna kitu chochote kimefanyika.

Tuliamua kuwatafuta waandishi wa Habari wa Hapa Simiyu ili jambo hili walitoe kwenye vyombo vya Habari lakini walikuwa wanachenga, kama hawataki kulifanyia kazi, tunahisi wametishiwa au kupewa pesa.

Tumejaribu kuongea na uongozi wa Hospitali kutaka kujua hatua gani wanachukua, lakini tumekuwa tunatishiwa kufukuzwa kazi kama tutaendelea kufuatilia jambo hili.

Viongozi wa Chama cha wauguzi tulipofuatilia kwao, walitwambia Daktari alipomuhoji alikiri kufanya kosa na akaomba radhi, wamewahoji uongozi wa hospitali nao umekiri, lakini hakuna hatua zimechukuliwa.

Kwa sasa tunafanya kazi kwa shingo upande, hatuna amani hata kidogo, viongozi wakuu wa Wilaya na Mkoa wanajua lakini wamefumbia macho huu unyanyasaji na udhalilishaji, kwa ufupi hatumtaki huyu Daktari.

Tumeamua kuja hapa kwenye hili jukwaa la Jamii Forum kwani tumekuwa tunaona linavyosaidia watu ambao hanawa sauti, tunajua jambo letu kupitia humu litamfikia Waziri wa Afya, Waziri wa TAMISEMI, Waziri Mkuu na hadi Rais, tunaomba msaada.
Click to expand...
Kwahiyo gentleman,
hapa unatoa taarifa za tukio au unaeleza hisia zako binafsi dhidi ya mtenda na mtendewa? au unaeleza namna mlivyojipanga dhidi ya huyo daktari mbabe na hatua mtakazochukua ikiwa hatachukuliwa hatua ikiwa ni pamoja na kuondolewa hapo mlipo nae?

hivi inawezekana kweli mtu akashambuliwa tu bila sababu?

Lakini pia gentleman,
utumishi wa umma una taratibu zake za kushughulikia changamoto kama hizo, na ikiwa tayari mmetoa taarifa kwenye idara na mamlaka husika, ni vizuri mkawa wastahilivu na wenye subra. Na kwa wakati muafaka, ikihitajika mjitokeze kutoa ushahidi bila kuingia mitini tena dhidi ya kilichotokea ili hatimae kila moja apewe haki anayostahili, okay?

Tafadhali sana,
huna haja ya kueleza sana, umetoa taarifa, inatosha. Poleni sana kwa changamoto hiyo kazini ndugu wachapakazi hodari 🐒
 
Kayugumis said:
Habari za wakati ndugu, Mimi ni mmoja wa wauguzi katika Hospitali ya Halmashauri ya Mji wa Bariadi Mkoani Simiyu (Somanda).

Hivi karibuni hospitalini kwetu kumetokea tukio la kinyama, tukio la ukatili, tukio ambalo limeachwa kimya hakuna hatua zozote zimechukuliwa.

Tukio lenyewe ni Daktari mmoja wa Hapa Hospitali jina lake ni Daktari Idd Hamad, alimpiga vibaya na kumuumiza maeneo mbalimbali ya mwili hadi akazirai muuguzi mwenzetu wa hospitali hii aitwaye Holo Kija.

Chanzo cha tukio kilianzia katika kubishana wakati taratibu za mama moja aliyetakiwa kwenda kujifungua kwa njia ya upasuaji zikiendelea, ambapo huyo Daktari alianza kumpiga vibaya huyo Nesi kwenye chumba cha upasuaji.

Alimpiga vibaya sana, alimuumiza sana, kwa sasa nesi huyo bado anayo maumivu makali kwenye mwili wake, ingawa amepewa mapumziko kwanza.

Licha ya tukio hilo kubwa kufanyika, hakuna hatua zozote zimechukuliwa dhidi ya Daktari huyo licha ya uongozi wa Hospitali kupewa taarifa, ungozi wa Halmashauri kwa Mkurugenzi kama Mwajiri kupewa taarifa na uongozi wa chama cha wauguzi.

Hatua hii ya kimya imetufanya sisi wauguzi wa hospitali hii kuandika barua kwa uongozi wa Hospitali kumkataa Daktari huyo, hatutaki kufanya naye kazi tena, na kama itashindikana sisi tutaacha kazi.

Uongozi wa Chama cha wauguzi Wilaya na Mkoa tumewapatia taarifa za tukio hili, wamemuoji Daktari na Muuguzi, na tumewataka jambo hili waliseme katika vyombo vya habari ili viongozi wakuu wa kitaifa akiwemo Rais waone jinsi ambavyo muuguzi mwenzetu amefanyiwa ukatili lakini hakuna kitu chochote kimefanyika.

Tuliamua kuwatafuta waandishi wa Habari wa Hapa Simiyu ili jambo hili walitoe kwenye vyombo vya Habari lakini walikuwa wanachenga, kama hawataki kulifanyia kazi, tunahisi wametishiwa au kupewa pesa.

Tumejaribu kuongea na uongozi wa Hospitali kutaka kujua hatua gani wanachukua, lakini tumekuwa tunatishiwa kufukuzwa kazi kama tutaendelea kufuatilia jambo hili.

Viongozi wa Chama cha wauguzi tulipofuatilia kwao, walitwambia Daktari alipomuhoji alikiri kufanya kosa na akaomba radhi, wamewahoji uongozi wa hospitali nao umekiri, lakini hakuna hatua zimechukuliwa.

Kwa sasa tunafanya kazi kwa shingo upande, hatuna amani hata kidogo, viongozi wakuu wa Wilaya na Mkoa wanajua lakini wamefumbia macho huu unyanyasaji na udhalilishaji, kwa ufupi hatumtaki huyu Daktari.

Tumeamua kuja hapa kwenye hili jukwaa la Jamii Forum kwani tumekuwa tunaona linavyosaidia watu ambao hanawa sauti, tunajua jambo letu kupitia humu litamfikia Waziri wa Afya, Waziri wa TAMISEMI, Waziri Mkuu na hadi Rais, tunaomba msaada
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Nanyie mkawa mnaangalia tu anapigwa?
 
Tlaatlaah said:
Kwahiyo gentleman,
hapa unatoa taarifa za tukio au unaeleza hisia zako binafsi dhidi ya mtenda na mtendewa? au unaeleza namna mlivyojipanga dhidi ya huyo daktari mbabe na hatua mtakazochukua ikiwa hatachukuliwa hatua ikiwa ni pamoja na kuondolewa hapo mlipo nae?

hivi inawezekana kweli mtu akashambuliwa tu bila sababu?

Lakini pia gentleman,
utumishi wa umma una taratibu zake za kushughulikia changamoto kama hizo, na ikiwa tayari mmetoa taarifa kwenye idara na mamlaka husika, ni vizuri mkawa wastahilivu na wenye subra. Na kwa wakati muafaka, ikihitajika mjitokeze kutoa ushahidi bila kuingia mitini tena dhidi ya kilichotokea ili hatimae kila moja apewe haki anayostahili, okay?

Tafadhali sana,
huna haja ya kueleza sana, umetoa taarifa, inatosha. Poleni sana kwa changamoto hiyo kazini ndugu wachapakazi hodari 🐒
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Kama huyo Daktari amempiga kweli huyo Muuguzi basi hilo ni kosa la jinai hivyo anatakiwa amlipoti Polisi kwa hatua za kijinai na wala si hatua za kiutumishi.
 
kina kirefu said:
Mnaboa sana nyie wauuguzi pia chanzo Cha kupigwa mwezako hakiwezi kua upasuaji wa mama mjamzito

Sema chanzo ni nn
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Haijalishi ni sababu gani,kupigana kazini kwa sababu yeyote ambayo sio ya kujitetea ni immediate suspension or termination, uongozi wa hospital ni wapuuzi na haujui kazi yake na hili sio swala la kumuhusisha waziri au wizara, fukuza kama Ana la kujitetea akate rufaa au ashtaki
 
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