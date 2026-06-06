Habari za wakati ndugu, Mimi ni mmoja wa wauguzi katika Hospitali ya Halmashauri ya Mji wa Bariadi Mkoani Simiyu (Somanda).



Hivi karibuni hospitalini kwetu kumetokea tukio la kinyama, tukio la ukatili, tukio ambalo limeachwa kimya hakuna hatua zozote zimechukuliwa.



Tukio lenyewe ni Daktari mmoja wa Hapa Hospitali jina lake ni Daktari Idd Hamad, alimpiga vibaya na kumuumiza maeneo mbalimbali ya mwili hadi akazirai muuguzi mwenzetu wa hospitali hii aitwaye Holo Kija.



Chanzo cha tukio kilianzia katika kubishana wakati taratibu za mama moja aliyetakiwa kwenda kujifungua kwa njia ya upasuaji zikiendelea, ambapo huyo Daktari alianza kumpiga vibaya huyo Nesi kwenye chumba cha upasuaji.



Alimpiga vibaya sana, alimuumiza sana, kwa sasa nesi huyo bado anayo maumivu makali kwenye mwili wake, ingawa amepewa mapumziko kwanza.



Licha ya tukio hilo kubwa kufanyika, hakuna hatua zozote zimechukuliwa dhidi ya Daktari huyo licha ya uongozi wa Hospitali kupewa taarifa, ungozi wa Halmashauri kwa Mkurugenzi kama Mwajiri kupewa taarifa na uongozi wa chama cha wauguzi.



Hatua hii ya kimya imetufanya sisi wauguzi wa hospitali hii kuandika barua kwa uongozi wa Hospitali kumkataa Daktari huyo, hatutaki kufanya naye kazi tena, na kama itashindikana sisi tutaacha kazi.



Uongozi wa Chama cha wauguzi Wilaya na Mkoa tumewapatia taarifa za tukio hili, wamemuoji Daktari na Muuguzi, na tumewataka jambo hili waliseme katika vyombo vya habari ili viongozi wakuu wa kitaifa akiwemo Rais waone jinsi ambavyo muuguzi mwenzetu amefanyiwa ukatili lakini hakuna kitu chochote kimefanyika.



Tuliamua kuwatafuta waandishi wa Habari wa Hapa Simiyu ili jambo hili walitoe kwenye vyombo vya Habari lakini walikuwa wanachenga, kama hawataki kulifanyia kazi, tunahisi wametishiwa au kupewa pesa.



Tumejaribu kuongea na uongozi wa Hospitali kutaka kujua hatua gani wanachukua, lakini tumekuwa tunatishiwa kufukuzwa kazi kama tutaendelea kufuatilia jambo hili.



Viongozi wa Chama cha wauguzi tulipofuatilia kwao, walitwambia Daktari alipomuhoji alikiri kufanya kosa na akaomba radhi, wamewahoji uongozi wa hospitali nao umekiri, lakini hakuna hatua zimechukuliwa.



Kwa sasa tunafanya kazi kwa shingo upande, hatuna amani hata kidogo, viongozi wakuu wa Wilaya na Mkoa wanajua lakini wamefumbia macho huu unyanyasaji na udhalilishaji, kwa ufupi hatumtaki huyu Daktari.



Tumeamua kuja hapa kwenye hili jukwaa la Jamii Forum kwani tumekuwa tunaona linavyosaidia watu ambao hanawa sauti, tunajua jambo letu kupitia humu litamfikia Waziri wa Afya, Waziri wa TAMISEMI, Waziri Mkuu na hadi Rais, tunaomba msaada.