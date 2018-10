Daah aisee ukiwa mbali na demu wako usijipe matumaini kabisa kua hupigiwi

colin_morgan said: Wala sikutishi mkuu , huo ndo ukwel mm mwenyew mke wangu yupo mbali kwa sasa ila simpi matumaini najua anagogwa huko aliko kubwa nisije kupata ushahidi tu Click to expand...

Ukioa mwanamke wa MBALI anapoenda tembelea ndugu kwao hili lazima litokee kwa sababu wengi tunaoa waliotolewa bikra na tuling'oa kibabe, so that goes round comes round, but don't draw conclusion that all women are doing such thinkless business