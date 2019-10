Cyril Chami: Unapoongeza mbao na mabati mapya mazito kwenye nyumba kuu kuu ukitarajia upya ni mawazo yasiyo na daraja

Kokolo said: -------------------------------------------------------------

Mjinga huyo, inategemea na foundation na structure na uimara wa nyumba, mbona nyumba nyingi za wajerumani wanaezuwa Paa LA Vigae wanaweka Vigae vingine au bati nzito. Atcl kununua NDEGE faida yake inachukuwa muda, siyo biashara ya maembe au Mahindi kwamba unanunua Leo kesho unauza kwa faida. To break even point ya biashara ya NDEGE inachukuwa 5-10 years. Click to expand...

ATCL has never made any profit for the last 20 years and the way it is structured today it will never make profit for the next 100 years.