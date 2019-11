Cristiano Ronaldo afikisha magoli 700, sasa kutoka CR7 hadi, rekodi yake inaendelea kutisha

hazard Don said: Ronaldo 973 games



Messi. 828 games



Kuna tofauti ya game 145 ambazo Ronaldo kamzidi messi



Ronaldo goal 700 messi goal 672 tafauti ya goal 28.



Afu messi anasema hakuna mfungaji kama Ronaldo duniani.

Hayo maneno ni hekma ya uzungumzaji haiyafanyi kuwa kweli.



Kwa hekma Zaidi tunasema Messi ni messi na Ronaldo ni Ronaldo.

Huwa hatujishughulishi na idadi ya mechi kwa maana km mchezaj ameshindwa kumfikia mwenzie et kisa amecheza mechi chache it's none of our business huwez kuniambia et pele amemzd maradona makombe ya dunia kwa kuwa pele alicheza michuano mingi ila maradona km na yy angecheza michuano mingi angemfikia huu ni ukosefu wa hoja mzee kwani kuhusu suala la ufungaji ipo wazi cr7 yupo juu ya Messi na co Messi tu ata Pele mwnyw hafikii ule mziki angalia idadi ya mechi alizocheza pale madrid na goli alizofunga ndo utajua kwmb suala la mchezaj kuwa na goli nyng halihusiani sn na idadi ya mechi but point yko ya mwisho ndo yenye mashiko kwmb Ronaldo abaki kuwa Ronaldo na Messi abaki kuwa Messi full stop