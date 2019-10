CRDB Bank wamefanya kosa dogo sana lakini wanaweza kushitakiwa na hii kampuni ya Canada muda wowote. They might end up paying millions of shillings

Hatimaye Vodacom Tanzania wametekeleza "constructive idea" yangu niliyoandika humu JF. They were, at least, supposed to acknowledge my intellect Hatimaye Vodacom Tanzania wametekeleza "constructive idea" yangu niliyoandika humu JF. They were, at least, supposed to acknowledge my intellectual endeavor. ORIGINAL THREAD HII HAPA. Screenshot hapo juu ni user interface ya Vodacom M-pesa. Shikamooni wakubwa zangu wote. Uandishi wangu...

Shikamooni wakubwa zangu wote wa humu jamiiforums. Mimi mdogo wenu Infantry Soldier nipo mzima kabisa wa afya. Thanks to God the Almighty.CRDB Bank wamefanya kosa dogo sana lakini wanaweza kushtakiwa na hii kampuni ya Canada. They might end up paying millions of shillings as compensation.Ninaweza kuandika hilo kosa hapa ikawasaidia sana Bank ya CRDB lakini siwezi kwa maana nimegundua hizi kampuni zetu hazina shukrani kwa wazawa.Nilitoa wazo humu jamiiforums kwa kampuni ya mawasiliano ya Vodacom ila wamenigeuzia kibao wao pamoja na Airtel eti wanasema sina hati miliki ya wazo hilo hivyo hawawezi kunipa pesa ya kifutia jasho. Nimepata mwanasheria mzuri na nitawashitaki hivi karibuni hao Vodacom pamoja na Airtel. Soma hapo chini;Siwezi kufanya kosa moja mara mbili.Anayejuana na viongozi wa Bank ya CRDB wanitafute PM tuelewane niwaambie wasahihishe makosa hayo ili waepukane na hasara hiyo isiyo ya lazimaOUR MOTTO: KUWA MZALENDO IPENDE TANZANIA. USTAWI WA NCHI YETU UNAANZA NA WEWE. TIMIZA WAJIBU WAKO IPASAVYO.