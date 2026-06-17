Chunusi na Vipele: Chanzo, Sababu, Dalili, Madhara na Jinsi ya Kutunza Ngozi​

Chunusi Ni Nini?​

Vipele Ni Nini?​

Sababu za Chunusi​

1. Mafuta mengi kwenye ngozi​

2. Mabadiliko ya homoni​

3. Bidhaa zisizoendana na ngozi​

4. Kubinya chunusi​

5. Usafi usio sahihi wa ngozi​

Sababu za Vipele​

2. Jasho na joto​

3. Sabuni kali na vipodozi vyenye kemikali​

4. Maambukizi ya ngozi​

5. Kujikuna sana​

Dalili za Chunusi na Vipele​

Madhara ya Chunusi na Vipele Visipotunzwa Vizuri​

Jinsi ya Kujitunza Unapokuwa na Chunusi au Vipele​

Wakati Gani Utafute Ushauri wa Daktari?​

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Chunusi na vipele ni matatizo ya ngozi yanayowapata watu wengi, kuanzia vijana hadi watu wazima. Mara nyingi huonekana usoni, kifuani, mgongoni, mabegani, shingoni au mikononi. Kwa baadhi ya watu, chunusi na vipele huisha baada ya muda mfupi. Kwa wengine, hujirudia mara kwa mara na kuathiri muonekano wa ngozi, kujiamini na faraja ya kila siku.Ni muhimu kuelewa kuwa chunusi na vipele vinaweza kufanana kwa muonekano, lakini si kila kipele ni chunusi. Wakati mwingine vipele vinaweza kutokana na mzio, jasho, sabuni kali, vipodozi, maambukizi ya ngozi au ngozi kuchokozwa na mazingira.Chunusi ni hali inayotokea pale matundu madogo ya ngozi yanapoziba kwa mafuta ya ngozi, seli zilizokufa na uchafu. Hali hii inaweza kusababisha vichwa vyeusi, vichwa vyeupe, vipele vyekundu, vipele vyenye maumivu au vipele vyenye usaha.Chunusi huonekana zaidi usoni kwa sababu uso una tezi nyingi za mafuta. Pia zinaweza kutokea mgongoni, kifuani na mabegani.Vipele ni mabadiliko madogo kwenye ngozi ambayo yanaweza kuonekana kama mabonge madogo, wekundu, mabaka, muwasho au sehemu zilizoinuka kwenye ngozi. Vipele vinaweza kuja ghafla au polepole. Vinaweza kuwa vya muda mfupi au kuendelea kwa muda mrefu kulingana na chanzo chake.Baadhi ya vipele hutokana na mzio, joto, jasho, fangasi, sabuni kali, vipodozi, vumbi, nguo zinazokwaruza ngozi au kujikuna sana.Ngozi hutengeneza mafuta ya asili ili kuilinda na kuifanya iwe laini. Lakini mafuta yakizidi, yanaweza kuchanganyika na seli zilizokufa na kuziba matundu ya ngozi. Hii inaweza kusababisha chunusi.Mabadiliko ya homoni yanaweza kuongeza uzalishaji wa mafuta kwenye ngozi. Ndiyo maana chunusi huonekana sana wakati wa balehe, kipindi cha hedhi, ujauzito au kwa baadhi ya watu wanaotumia dawa fulani.Baadhi ya mafuta, vipodozi au creams zinaweza kuziba matundu ya ngozi. Hii inaweza kuongeza uwezekano wa kupata chunusi, hasa kwa watu wenye ngozi yenye mafuta mengi.Kubinya chunusi kunaweza kusababisha ngozi kuchubuka, kuvimba, kupata makovu au kueneza uchochezi kwenye eneo la ngozi.Kutokusafisha ngozi vizuri kunaweza kuruhusu mafuta, jasho na uchafu kukaa kwenye ngozi kwa muda mrefu. Lakini pia kusugua ngozi kwa nguvu au kuosha uso mara nyingi kupita kiasi kunaweza kuichokoza ngozi na kuongeza muwasho.Ngozi inaweza kutoa vipele baada ya kugusana na kitu kinachosababisha mzio. Hii inaweza kuwa sabuni, vipodozi, manukato, dawa za kupaka, vumbi, chakula fulani au kemikali za kufulia.Jasho likikaa kwenye ngozi kwa muda mrefu linaweza kuchochea vipele, hasa maeneo yanayofunikwa na nguo au yanayopata joto sana kama shingo, mgongo, kwapa, mapaja na kifua.Baadhi ya sabuni na vipodozi vinaweza kukausha ngozi au kuichokoza. Hii inaweza kuleta muwasho, wekundu na vipele.Baadhi ya vipele vinaweza kutokana na fangasi, bakteria au virusi. Kama vipele vinaambatana na usaha, maumivu, joto kwenye ngozi au harufu mbaya, ni vizuri kutafuta ushauri wa mtaalamu wa afya.Muwasho ukisababisha mtu kujikuna sana, ngozi inaweza kupata mikwaruzo, vidonda vidogo na vipele zaidi. Hii inaweza kufanya tatizo liendelee kwa muda mrefu.Chunusi na vipele vinaweza kuambatana na dalili kama hizi:• Vichwa vyeusi• Vichwa vyeupe• Vipele vyekundu• Vipele vyenye maumivu• Ngozi kuwasha• Ngozi kuwa nyekundu• Ngozi kukauka au kupauka• Mabaka meusi baada ya vipele kupona• Makovu• Ngozi kuwa na mafuta mengi• Vidonda vidogo kutokana na kujikuna au kubinya chunusi• Hisia ya kuchoma au kuwaka moto kwenye ngoziChunusi na vipele visipotunzwa vizuri vinaweza kuleta madhara mbalimbali. Madhara hayo yanaweza kuwa ya mwili na hata ya kihisia.Kwanza, vinaweza kusababisha makovu ya kudumu kwenye ngozi, hasa kama mtu anabinya chunusi au kujikuna mara kwa mara. Pili, vinaweza kuacha mabaka meusi au rangi isiyo sawa kwenye ngozi. Tatu, vipele vinavyowasha vinaweza kusababisha mikwaruzo na vidonda vidogo.Kwa baadhi ya watu, chunusi na vipele vinaweza kupunguza kujiamini, hasa vinapoonekana usoni. Wengine huanza kuficha uso, kuepuka picha au kujisikia vibaya wanapokuwa mbele za watu.Osha ngozi kwa upole kwa kutumia sabuni laini. Epuka kusugua ngozi kwa nguvu kwa sababu inaweza kuongeza muwasho. Usibinye chunusi, kwa sababu kufanya hivyo kunaweza kuongeza uvimbe, maumivu, makovu na mabaka.Epuka kutumia vipodozi vingi kwa wakati mmoja. Kama bidhaa fulani inaleta muwasho au vipele, acha kuitumia na fuatilia hali ya ngozi yako. Badilisha foronya, taulo na nguo zinazogusana na ngozi mara kwa mara. Baada ya kutoka jasho, ni vizuri kuoga au kusafisha ngozi ili jasho na uchafu visikae muda mrefu.Kwa watu wenye ngozi inayokauka, ni muhimu kutumia bidhaa laini inayosaidia kutunza unyevu wa ngozi. Ngozi ikiwa kavu sana inaweza kuwasha, kupauka na kuwa rahisi kuchokozwa.Tafuta ushauri wa daktari au mtaalamu wa ngozi kama chunusi ni nyingi, zina maumivu, zina usaha, zinaacha makovu, au hazipungui licha ya kujitunza. Pia tafuta ushauri kama vipele vinaenea haraka, vinaambatana na homa, maumivu, usaha, harufu mbaya, malengelenge au vidonda vinavyozidi kuongezeka.Kama muwasho unaathiri usingizi, unarudi mara kwa mara au unaenea mwili mzima, ni vizuri kupata uchunguzi ili kujua chanzo halisi.Kwa matumizi ya kila siku ya kutunza ngozi, Victoria Herbal Research Clinic inakuletea Victoria Herbal Jelly, Natural Herbal Skin Care Jelly.Kwa mujibu wa label ya bidhaa, Victoria Herbal Jelly husaidia kutunza ngozi inayowasha, vipele, michirizi, ngozi inayopauka, makovu, chunusi na mabaka. Pia husaidia kutunza miguu yenye harufu mbaya na vidonda.Kwa matumizi ya mara kwa mara, inaweza kusaidia ngozi kuwa na muonekano safi, laini na wenye kupendeza.Herbal Jelly imetengenezwa na:Victoria Herbal Research ClinicMwanza MkolaniKwa maelezo zaidi au kupata bidhaa, piga simu au WhatsApp:+255 747 558 143Tunza ngozi yako mapema. Ngozi yenye afya huanza na usafi, uangalizi sahihi na matumizi ya bidhaa inayofaa kwa ngozi yako.