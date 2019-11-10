CHUKUA DK.MOJA KUWAOMBEA WATOTO WANAOKWENDA KUZALIWA KUANZIA LEO WASIFE.WASITESEKE WAKATI WA KUZALIWA

BASIASI
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BASIASI
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KUNA WAKATI MWINGINE MAMBO YAKO AYAENDI UNAIAHIA KUJIOMBEA MWENYE BADO AYAENDI
NILIKUWA MUHIMBILI HOSP SIKU MBILI TATU UPANDE WA WATOTO WACHANGA
NIMEBUBUJIKWA KUKUSHIRIKISHA KUKUOMBA MWAMBIE MUNGU KILA UNAPOOMBA KEMEA ROHO ZA MAUTI KWA WATOTO WOTE WANAOZALIWA LEO HII NA KUENDELEA
KEMEA ROHO ZA MAUTI KWA WAZAZI WAO MUNGU AWALINDE AAWAHIFADHI
MWOMBE MUNGU AWAPE NGUVU NA UWEZA MANESI WOTE WANAOSAIDIA KUZALIQA WATOTO KUJA DUNIAN MUNGUAWALINDE AWABARIKI WAWE NA MOYO WAKUJALI WAGONJWA
KEMAA MAJINI NA ROHO ZOTE ZA UCHAWI ZINAZOPAMBANA NA WATOTO QAAIZALIWE SALAMA NARUDIA KEMEA WAPENDWA
MIDA YA USIKU KUNA MAPAKA YANAZUNGUKA WODI ZILE YAKIANZA KULIA KWA KUITANA NAKWAMBIA NDUGU UJAYAONA WAMAMA WANATESEKA WAMA AMBAO HATA AWAKUWA NA MAGONJWA WANAPATA GAFLA UNASIKIA KASHIKWA NA KIFAFA CHA UZAZI
NARUDIA HILI LA.MWISHO KEMEA MAJINI YOTW NA NGUVU ZA GIZA NA WALE WOTE WANAOSHIRKI KUUA VITOTO MUNGU AWATEKETEZE DUNIAN WASIONEKANE TENA ULIMWENGU WA DUNIA
KUWA NA MAZOEA YA KUOMBEA WATOTO WAHANGA MUNGU AKAWALINDE WAKO NA KUWASIMAMIA
NILIKUWA MUHIMBILI HOSP SIKU MBILI TATU UPANDE WA WATOTO WACHANGA
NIMEBUBUJIKWA KUKUSHIRIKISHA KUKUOMBA MWAMBIE MUNGU KILA UNAPOOMBA KEMEA ROHO ZA MAUTI KWA WATOTO WOTE WANAOZALIWA LEO HII NA KUENDELEA
KEMEA ROHO ZA MAUTI KWA WAZAZI WAO MUNGU AWALINDE AAWAHIFADHI
MWOMBE MUNGU AWAPE NGUVU NA UWEZA MANESI WOTE WANAOSAIDIA KUZALIQA WATOTO KUJA DUNIAN MUNGUAWALINDE AWABARIKI WAWE NA MOYO WAKUJALI WAGONJWA
KEMAA MAJINI NA ROHO ZOTE ZA UCHAWI ZINAZOPAMBANA NA WATOTO QAAIZALIWE SALAMA NARUDIA KEMEA WAPENDWA
MIDA YA USIKU KUNA MAPAKA YANAZUNGUKA WODI ZILE YAKIANZA KULIA KWA KUITANA NAKWAMBIA NDUGU UJAYAONA WAMAMA WANATESEKA WAMA AMBAO HATA AWAKUWA NA MAGONJWA WANAPATA GAFLA UNASIKIA KASHIKWA NA KIFAFA CHA UZAZI
NARUDIA HILI LA.MWISHO KEMEA MAJINI YOTW NA NGUVU ZA GIZA NA WALE WOTE WANAOSHIRKI KUUA VITOTO MUNGU AWATEKETEZE DUNIAN WASIONEKANE TENA ULIMWENGU WA DUNIA
KUWA NA MAZOEA YA KUOMBEA WATOTO WAHANGA MUNGU AKAWALINDE WAKO NA KUWASIMAMIA