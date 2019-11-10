CHUKUA DK.MOJA KUWAOMBEA WATOTO WANAOKWENDA KUZALIWA KUANZIA LEO WASIFE.WASITESEKE WAKATI WA KUZALIWA

BASIASI

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KUNA WAKATI MWINGINE MAMBO YAKO AYAENDI UNAIAHIA KUJIOMBEA MWENYE BADO AYAENDI

NILIKUWA MUHIMBILI HOSP SIKU MBILI TATU UPANDE WA WATOTO WACHANGA

NIMEBUBUJIKWA KUKUSHIRIKISHA KUKUOMBA MWAMBIE MUNGU KILA UNAPOOMBA KEMEA ROHO ZA MAUTI KWA WATOTO WOTE WANAOZALIWA LEO HII NA KUENDELEA

KEMEA ROHO ZA MAUTI KWA WAZAZI WAO MUNGU AWALINDE AAWAHIFADHI

MWOMBE MUNGU AWAPE NGUVU NA UWEZA MANESI WOTE WANAOSAIDIA KUZALIQA WATOTO KUJA DUNIAN MUNGUAWALINDE AWABARIKI WAWE NA MOYO WAKUJALI WAGONJWA

KEMAA MAJINI NA ROHO ZOTE ZA UCHAWI ZINAZOPAMBANA NA WATOTO QAAIZALIWE SALAMA NARUDIA KEMEA WAPENDWA

MIDA YA USIKU KUNA MAPAKA YANAZUNGUKA WODI ZILE YAKIANZA KULIA KWA KUITANA NAKWAMBIA NDUGU UJAYAONA WAMAMA WANATESEKA WAMA AMBAO HATA AWAKUWA NA MAGONJWA WANAPATA GAFLA UNASIKIA KASHIKWA NA KIFAFA CHA UZAZI

NARUDIA HILI LA.MWISHO KEMEA MAJINI YOTW NA NGUVU ZA GIZA NA WALE WOTE WANAOSHIRKI KUUA VITOTO MUNGU AWATEKETEZE DUNIAN WASIONEKANE TENA ULIMWENGU WA DUNIA

KUWA NA MAZOEA YA KUOMBEA WATOTO WAHANGA MUNGU AKAWALINDE WAKO NA KUWASIMAMIA
 
Saa Mbovu Master

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Saa Mbovu Master

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BASIASI said:
KUNA WAKATI MWINGINE MAMBO YAKO AYAENDI UNAIAHIA KUJIOMBEA MWENYE BADO AYAENDI

NILIKUWA MUHIMBILI HOSP SIKU MBILI TATU UPANDE WA WATOTO WACHANGA

NIMEBUBUJIKWA KUKUSHIRIKISHA KUKUOMBA MWAMBIE MUNGU KILA UNAPOOMBA KEMEA ROHO ZA MAUTI KWA WATOTO WOTE WANAOZALIWA LEO HII NA KUENDELEA

KEMEA ROHO ZA MAUTI KWA WAZAZI WAO MUNGU AWALINDE AAWAHIFADHI

MWOMBE MUNGU AWAPE NGUVU NA UWEZA MANESI WOTE WANAOSAIDIA KUZALIQA WATOTO KUJA DUNIAN MUNGUAWALINDE AWABARIKI WAWE NA MOYO WAKUJALI WAGONJWA

KEMAA MAJINI NA ROHO ZOTE ZA UCHAWI ZINAZOPAMBANA NA WATOTO QAAIZALIWE SALAMA NARUDIA KEMEA WAPENDWA

MIDA YA USIKU KUNA MAPAKA YANAZUNGUKA WODI ZILE YAKIANZA KULIA KWA KUITANA NAKWAMBIA NDUGU UJAYAONA WAMAMA WANATESEKA WAMA AMBAO HATA AWAKUWA NA MAGONJWA WANAPATA GAFLA UNASIKIA KASHIKWA NA KIFAFA CHA UZAZI

NARUDIA HILI LA.MWISHO KEMEA MAJINI YOTW NA NGUVU ZA GIZA NA WALE WOTE WANAOSHIRKI KUUA VITOTO MUNGU AWATEKETEZE DUNIAN WASIONEKANE TENA ULIMWENGU WA DUNIA

KUWA NA MAZOEA YA KUOMBEA WATOTO WAHANGA MUNGU AKAWALINDE WAKO NA KUWASIMAMIA
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manengelo

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manengelo

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Ila mods mna kazi aise😅!
Hebu acha kuwa na imani haba ww...hivyo vifafa vya mimba huwa kuna sababu...haiji tu..!na mtoto kufariki kua visababishi..ningekuelewa useme Serikali yako ijitahid kuzuia hvyo vifo kwa asilimia kubwa zaidi!
Wamama wapate huduma bora ss kila mtu akianza kukemea patakalika kweli!?
Anywys ni Imani tu hyo!ngoja niunge hoja Mapaka ya hospitalini shindwaaaa..legeaaaa.!(in Rwakatare voice)
 
BASIASI

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manengelo said:
Ila mods mna kazi aise😅!
Hebu acha kuwa na imani haba ww...hivyo vifafa vya mimba huwa kuna sababu...haiji tu..!na mtoto kufariki kua visababishi..ningekuelewa useme Serikali yako ijitahid kuzuia hvyo vifo kwa asilimia kubwa zaidi!
Wamama wapate huduma bora ss kila mtu akianza kukemea patakalika kweli!?
Anywys ni Imani tu hyo!ngoja niunge hoja Mapaka ya hospitalini shindwaaaa..legeaaaa.!(in Rwakatare voice)
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MPWAAA UMENTISHAAAA NA WEWE UNASHIRIKI NN MAMBOYETUU..NSHATOA ANGALIZO TUKEMEE NA WOTE WAFE WANAOTUMA MAJINIYAOO..SIJASEMA WEWELKN
 
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