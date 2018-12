Cheki jinsi Leopard Tours wanavyowanyanyasa wafanyakazi (You must read this)

Hii habari ya leopard tours kunyanyasa wafanyakazi ipo tangu sijaanza kazi 13yrs ago.

Na siku zinavyozidi kwenda naona hali inazidi kuwa mbaya.



Shida kubwa ya wawekezaji wengi Tanzania na sio wahindi tu wanaona kama wanawafanyia favor employees wao.

Kila upande unamuhitaji mwenzake ili aeendelee/afaidike.

Hospitality industry imejaa malalamiko kutoka kila upande si usafirishaji, si hoteliers, si wapanda milima

Si uwindaji wa kitalii, si scuba divers kila mahali watu wanalalamika tu.



It is an open fact pesa inayopatikana kwenye sector hii ni nyingi lakini wafanyakazi wanaishia kupata kidogo na kuambiwa kuna tip.

Nani alisema tip ni lazima.



Kuna makampuni makubwa sana ya utalii ukipata taarifa zao za kodi usishangae ukajikuta PAYE yako ya mwaka ni kubwa kuliko kodi wanayolipa wao. Hawana list ya wafanyakazi, wafanyakazi hawana mikataba (najiuliza how do u start working for someone bila contract) Na hata

siku moja hautakaa usikie wakaguzi wa TRA wamefika kuwakagua wanaishia kutangaza msako kwa wafanyabiashara wanaoingiza 45,000 na zaidi per day.

Nina uhakika kama kampuni zote za utalii zingelipa kodi ipasavyo mbona mambo ya kutukanana matusi ya nguoni yasingekuwepo.

Tunajidhalilisha wenyewe na ndio maana wanatutukana. Wanatuona wajinga vilaza badala ya kutumikia taifa tunakubali vibahasha vya hapa na pale ambapo ukikaa ukafikiria uwezo wa kupata malipo bora end month kwa kila mmoja uko kama kila mtu atatimiza wajibu wake.



Kuna wawekezaji wengine katika hii industry wanajitahidi lakini cha kushangaza hawa ndio wanaandamwa asubuhi mchana jioni.

Akitoka TRA, anaingia Idara ya kazi, mara Pension schemes, dakika tatu baadaye idara ya zima moto eti kuangalia kama fire extinguisher zimefanyiwa ukaguzi.



I dared one TRA official to set foot hapo leopard akabaki kunishangaa like I was from mars. Anajua kuna mambo hapo na there is nothing he could do hata kama angetaka.



My point is sisi wenyewe ndio tunaweza kubadilisha hali zetu kabla hata hatujaanza kutafuta msaada kwingine.

Hebu asubuhi moja madriver wote si wa leopard tu na makampuni mengine wanaopata bad treatment waseme kuendesha leo hakuna mpaka hiki hiki kifanyike