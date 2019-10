Charles Kitwanga: Tatizo ni maarifa!

Jamaa sasa ni minimizer, kazi yake ni ku minimize kila kitu kwa kudogosha.

Kwenye hili la e passport usikute hajawahi kwenda nje ya nchi kwa e passport.



Ukifanyanya booking ya ndege za nje ya nchi kwa kutumia e passport, ukifila check in huhitaji kuonyesha tiketi, ukitoa tuu passport yako unapewa boarding pass yako, huhitaji kuonyesha tiketi.



Ukifika unakokwenda huhitaji kujaza zile fomu za kuingia, just scan ya passport does it all in less than a minute.



Ukifika unakokwenda una check in kwa self service na siku ya kurudi hupangi foleni pale passport control, unapita self service desk you scan just 15 seconds it's over unapita stamping tuu, umemaliza kila kitu. Siku akiingia na Jumbo Jet 747 full capacity or Airbus A380-600 ndipo ataelewa faida za e-passport.

