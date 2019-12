Changamoto za Google Map Driving

FRANCIS DA DON said: Kuna siku hiyo app ilinipitisha barabara ya ajabu wakati ipo nzuri kabisa kwa mbele tu Click to expand...

Google map wanakupitisha njia fupi kuliko zote. Suala la ubora wa barabara hilo sidhani kama linawahusu sana by the way ni gumu barabara inatengenezwa leo then in 3 yrs imechakaa. Kwa ujumla, mimi naitumia sana google map kwenye miji ambayo ni mgeni na mara zote haijaniangusha. I love it. Teknolojia yoyote inazo changamoto but so far inafanya vizuri sana