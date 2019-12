CHADEMA ni sikio la kufa? Iambiwe vipi ili isikie? Masha ana hoja za msingi, zisikilizwe, zizingatiwe, zisipuuzwe!

Amesema kazi kubwa ya chama chochote cha siasa ni kujiandaa na hatimaye kushinda uchaguzi ili uweze kuunda na kuendesha Serikali na dola kama njia ya maono yaliyo kwenye ilani ya uchaguzi kwa lengo la kuleta maendeleo na ustawi katika nchi.-Hapa anamaanisha Chadema ni chama ambacho kipo kipo tuu, hakina mpango wowote wa kushinda uchaguzi na kushika dola, kitu ambacho ni kweli na sisi tulisema humu. “Nilijivua uanachama CCM mwaka 2015 na kujiunga Chadema nikiamini nitashiriki kukifanya chama hiki kikomae na kufikia hatua ya kuwa mbadala kifalsafa, kisera na uongozi. Hata hivyo uzoefu wangu wa miaka miwili ndani ya Chadema umenionyesha chama hiki kina safari ndefu kisiasa na kuwa chama mbadala cha kuunda Serikali. Hapa anamaanisha katika miaka yake miwili ndani ya Chadema, amejitahidi kukikomaza, ili kiwe chama mbadala kifalsafa, kisera na kiuongozi, lakini ameshindwa, hili name nililizungumza hapa Je, CHADEMA inaweza kushinda 2020? Is it serious, credible ... “Mpaka sasa chama hiki kimendelee kujikita katika kukosoa na kuonyesha madhaifu ya Serikali hasa Rais John Magufuli binafsi. Natambua kwamba kukosoa ni kazi muhimu ya chama cha upinzani, kazi hii haikifanyi chama kuwa mbadala cha kuunda Serikali,”amesema Masha katika taarifa hiyo. -hapa anamaanisha Chadema bado kinafanya siasa rahisi rahisi, hakijajionyesha kama chama mbadala kwa CCM.CHADEMA Chama cha Ajabu Sana!.Kwenda Mahakamani Kwa Non Issue ... Amesema siyo sahihi kwa vyama vya upinzani kuwekeza katika kumpinga Rais Magufuli ambaye ni mkuu wa nchi pekee anayetekeleza kwa vitendo mambo ambayo upinzani ilikuwa ikiyapigia kelele kwa miaka mingi, na kuwashinda viongozi wa CCM waliomtangulia.

Kuelekea 2015: CHADEMA, Don't Miss the Target, Adui Mkubwa sio CCM ... “Nimejivua uanachama kuanzia leo, nina imani uamuzi huu utanipa fursa ya kutafakari kwa kina safari yangu ya kisiasa ndani ya nchi hii. Nawashukuru viongozi wa Chadema kwa miaka miwili ya kufanya kazi pamoja nao nawatakiwa kila la kheri,”

Wanabodi,Hili ni bandiko la swali kuhusu Chadema, kuwa ni sikio la kufa, katika safari ya kuelekea kushika dola, Chadema kinafanya makosa, hivyo kinashindwa kushika dola, wako watu wenye uono, huwa wanakiambia Chadema makosa yake na kwa nini hakishiki dola, lakini Chadema hakisikii, kinaweka pamba masikioni. Jee ni kweli Chadema ni sikio la kufa?, jee kuna wakati utafika Chadema kitaondoa pamba masikioni mwake, hivyo hatimaye kitasikia na kurekebisha makosa, na hatimaye kuja kushika dola?.Angalizo: Napandisha bandiko hili, huku nikijua fika, kinachowapata wakosoaji wowote wa Chadema humu jf, ombi langu, nawaomba sana, wana Chadema, wafuasi wao, washabiki wao na manazi wa Chadema, waliotamalaki humu jf, please lets be objective kwa kupangua hoja, sio tulete viroja vya kumjadili mtoa mada, wala humu hatumjadili Masha, tunajadili jinsi Chadema ilivyo sikio la kufa, inaambiwa haisikii, jee itafika wakati kisikie, au itaendelea kutia pamba masikioni na kuendelea kuwa chama cha upinzani siku zote, hadi kufanyike mabadiliko ya uongozi wa sasa wa Chadema?.Kila Mtanzania mzalendo wa kweli wa nchi hii, angependa kuona Tanzania inapata ustawi wa kweli wa kisasa, kiuchumi na kijamii, na katika kujenga ustawi wa kisiasa, wengi wangependa kuona Tanzania ina healthy opposition kui countercheck CCM. Kwa huku Tanzania bara, Chadema ndio chama pekee kinachoonyesha dalili, kinaweza kuaminiwa na kukabidhiwa nchi kama chama mbadala kwa CCM, hivyo hata wana CCM Wazalendo wa kweli, wangependa kuiona Chadema imara inayofanya siasa safi zenye malengo ya kushika dola na kuwa mbadala wa CCM chovu.Hapa mimi naomba kujianisha kama Mwandishi wa Habari wa Kujitegemea asiye na chama chochote, lakini tangu mwaka 1994, nimekuwa nikihudhuria kampeni za changuzi toka uchaguzi wa jimbo la Kwahani mwaka 1994 ambao ndio ulikuwa uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi nchini Tanzania, nikashiriki uchaguzi wa 1995, 2000, 2005, 2010 na 2015. Nimeshiriki kama reporter, observer na mpiga kura, hivyo opinion yangu kuhusu chaguzi zetu has some substances, na from time to time nimekuwa nikiwaeleza CCM, Chadema, CUF na NCC, PIA nimewahi kuizungumzia TLP, UDP na ACT Wazalendo, kuhusu streghth zao na mapungufu yao yaliyohitaji marekebisho madogo madogo, kuna vingine vilifuata vingine vilipuuza, ila matokeo ya mapuuza yanaonekana wazi.Hakuna watu makini na wanaojielewa wanaweza kuzipuuzia hoja za msingi kama hizi.Japo Masha amekiri alijiunga Chadema in hopes of opportunities, and now he sees no hope for such opportunities, inamaana Masha is an opportunitist, so does most politicians, lakini hoja alizozitoa ni hoja za msingi na hoja za ukweli.[/QUOTE]Japo watu wana macho, wana masikio, na wanajua kusoma, lakini kuna wenye macho na hawaoni, kuna wenye masikio na hawasikii, na kuna wanaosoma, na wasielewe kile wanachosoma, kuwasaidia watu kaa hawa, wewe kama umejaaliwa kuona, waonyeshe na wengine waone, ukijaaliwa kusikia, wasikilizishe na wengine wasikie na ukijaaliwa kusoma na kuelewa, waeleweshe na wengine wanaosoma na kutoka kappa, na hiki ndicho ninachokifanya kuhusu alichokisema Masha na alichokiongea.Hitimisho.Dawa ya tatizo, ni kwanza kulitambua tatizo, pili kukabiliana nalo, Chadema kuna tatizo, mazingira yalionyesha ilikuwa kichukue nchi mwaka 2015, lakini kwa sababu za kupuuza ushauri Chadema mkashindwa. Kwa uchaguzi wa 2020, kiukweli kwa uchungu mkubwa nadiriki kusema, kwenye urais, hakuna chances kwasababu, zoezi la uchaguzi wa rais kwa 2020, litakuwa ni igizo la uchaguzi, kwa ajili ya 2020, Chadema ijikite kwenye ubunge Zaidi, na kwenye urais wajipange kwa 2025, kwa sababu, kama 2025, Watanzania hatutaamua kumuongezea muda, Magufuli, akina sisi tumeishauri CCM ituletee Baada ya Magufuli, 2025 Makonda atatufaa sana, kwasababu ana ... sababu za uchaguzi wa 2020 ni igizo tuu la uchaguzi ni hizi, Kwa Kasi hii ya Magufuli, kuna haja Kufanya Uchaguzi wa Rais 2020 ... na Je, Kasi ya Magufuli itaua Upinzani Uchwara na Kuimarisha Upinzani ... Hata hivyo tumewashauri Chadema,Swali ni jee Chadema iko tayari kubadilika?.Paskali