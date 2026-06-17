CHADEMA nendeni kwenye maridhiano ndipo mdai Katiba Mpya

CHADEMA nendeni kwenye maridhiano ndipo mdai Katiba Mpya

Egnecious

Egnecious

JF-Expert Member
Joined
Jul 8, 2015
Posts
899
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999
MNYIKA unadai Bajeti ya katika mpya kwenye Serikali Ipi? nyinyi hamuitambui Serikali lakini mnataka bajeti iweke takwa lenu,kwanza mnachopaswa ni kuitambua Serikali halali ya awamu ya sita kisha mkae chini kwenye maridhiano haya mengine yote yatafanyika ama lah endeleeni na siasa zenu za kuhamasisha vurugu.

Kwanza Katiba mpya ni takwa la lenu nyinyi wanasiasa na sio Wananchi,Hitaji la Watanzania kwa kipindi hiki ni maendeleo na uwezeshwaji ili waweze kujikwamua kimaisha.

Serikali itawekaje bajeti ya katiba mpya wakati mmegoma kwenda kwenye maridhiano,hivyo tulieni as long as suala hili lipo kwenye ilani ya CCM 2025-2030 litapangiwa bajeti mwaka wowote ndani ya kipindi hiki cha utekelezwaji wa Ilani inayoongoza Nchi kama alivyoelekeza Rais Full Stop.
 
Egnecious said:
MNYIKA unadai Bajeti ya katika mpya kwenye Serikali Ipi? nyinyi hamuitambui Serikali lakini mnataka bajeti iweke takwa lenu,kwanza mnachopaswa ni kuitambua Serikali halali ya awamu ya sita kisha mkae chini kwenye maridhiano haya mengine yote yatafanyika ama lah endeleeni na siasa zenu za kuhamasisha vurugu.

Kwanza Katiba mpya ni takwa la lenu nyinyi wanasiasa na sio Wananchi,Hitaji la Watanzania kwa kipindi hiki ni maendeleo na uwezeshwaji ili waweze kujikwamua kimaisha.

Serikali itawekaje bajeti ya katiba mpya wakati mmegoma kwenda kwenye maridhiano,hivyo tulieni as long as suala hili lipo kwenye ilani ya CCM 2025-2030 litapangiwa bajeti mwaka wowote ndani ya kipindi hiki cha utekelezwaji wa Ilani inayoongoza Nchi kama alivyoelekeza Rais Full Stop.
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Kwanini Chadema ndio ifanye maridhiano na sio vyama vingine vya siasa vilivyopo?...
 
Maridhiano ya kufanya na serikali iliyoiba kura mchana kweupe nayo yana ukakasi mwingi. Kwanza hakuna watu milioni 31+ waliopiga kura Oktoba 29, 2025. Kubalini kwanza huu ukweli ili tuwashawishi kuja kwenye hayo maridhiano yenu.
 
Huna
Egnecious said:
MNYIKA unadai Bajeti ya katika mpya kwenye Serikali Ipi? nyinyi hamuitambui Serikali lakini mnataka bajeti iweke takwa lenu,kwanza mnachopaswa ni kuitambua Serikali halali ya awamu ya sita kisha mkae chini kwenye maridhiano haya mengine yote yatafanyika ama lah endeleeni na siasa zenu za kuhamasisha vurugu.

Kwanza Katiba mpya ni takwa la lenu nyinyi wanasiasa na sio Wananchi,Hitaji la Watanzania kwa kipindi hiki ni maendeleo na uwezeshwaji ili waweze kujikwamua kimaisha.

Serikali itawekaje bajeti ya katiba mpya wakati mmegoma kwenda kwenye maridhiano,hivyo tulieni as long as suala hili lipo kwenye ilani ya CCM 2025-2030 litapangiwa bajeti mwaka wowote ndani ya kipindi hiki cha utekelezwaji wa Ilani inayoongoza Nchi kama alivyoelekeza Rais Full Stop.
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Huna akili
 
Mm nadhani shida sio CHADEMA kwenda kwenye maridhiano bali dhamira ya maridhiano ipo kweli?
Je mara ngapi wamewahi kukubaliana mambo na nini kilitokea?
Ni rahisi CCM na CHADEMA wakakaa na kufanya maridhiano yakawa na manufaa kwa wengi kuliko CCM wakakaa na UDP ni sawa na hakuna hivyo CHADEMA sio tu ni mdau muhimu kwenye hili lkn hiki ni chama cha upinzani kwelikweli
 
Ccm inasema wanaweza kufanya maridhiano na vyanma vingine vingi...vipo 10+!!. Kwani vilivyoshiriki uchaguzi hawavioni?. Katiba ni takwa la raia sio wanasiasa, chadema imetoa conditions za wao kuingia kwenye maridhiano.
 
Egnecious said:
MNYIKA unadai Bajeti ya katika mpya kwenye Serikali Ipi? nyinyi hamuitambui Serikali lakini mnataka bajeti iweke takwa lenu,kwanza mnachopaswa ni kuitambua Serikali halali ya awamu ya sita kisha mkae chini kwenye maridhiano haya mengine yote yatafanyika ama lah endeleeni na siasa zenu za kuhamasisha vurugu.

Kwanza Katiba mpya ni takwa la lenu nyinyi wanasiasa na sio Wananchi,Hitaji la Watanzania kwa kipindi hiki ni maendeleo na uwezeshwaji ili waweze kujikwamua kimaisha.

Serikali itawekaje bajeti ya katiba mpya wakati mmegoma kwenda kwenye maridhiano,hivyo tulieni as long as suala hili lipo kwenye ilani ya CCM 2025-2030 litapangiwa bajeti mwaka wowote ndani ya kipindi hiki cha utekelezwaji wa Ilani inayoongoza Nchi kama alivyoelekeza Rais Full Stop.
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Nakuona ukiwa viunga vya Jumuiya ya Wazazi (CCM) 😃😃
 
Egnecious said:
MNYIKA unadai Bajeti ya katika mpya kwenye Serikali Ipi? nyinyi hamuitambui Serikali lakini mnataka bajeti iweke takwa lenu,kwanza mnachopaswa ni kuitambua Serikali halali ya awamu ya sita kisha mkae chini kwenye maridhiano haya mengine yote yatafanyika ama lah endeleeni na siasa zenu za kuhamasisha vurugu.

Kwanza Katiba mpya ni takwa la lenu nyinyi wanasiasa na sio Wananchi,Hitaji la Watanzania kwa kipindi hiki ni maendeleo na uwezeshwaji ili waweze kujikwamua kimaisha.

Serikali itawekaje bajeti ya katiba mpya wakati mmegoma kwenda kwenye maridhiano,hivyo tulieni as long as suala hili lipo kwenye ilani ya CCM 2025-2030 litapangiwa bajeti mwaka wowote ndani ya kipindi hiki cha utekelezwaji wa Ilani inayoongoza Nchi kama alivyoelekeza Rais Full Stop.
Click to expand...
Kwahiyo Katiba si ya Wananchi ila ni ya Chadema ndo maana haitopangiwa bajeti mpaka waende waridhiane na CCM ?
 
Screenshot_20260614_110633_Gallery.jpg
 
Egnecious said:
MNYIKA unadai Bajeti ya katika mpya kwenye Serikali Ipi? nyinyi hamuitambui Serikali lakini mnataka bajeti iweke takwa lenu,kwanza mnachopaswa ni kuitambua Serikali halali ya awamu ya sita kisha mkae chini kwenye maridhiano haya mengine yote yatafanyika ama lah endeleeni na siasa zenu za kuhamasisha vurugu.

Kwanza Katiba mpya ni takwa la lenu nyinyi wanasiasa na sio Wananchi,Hitaji la Watanzania kwa kipindi hiki ni maendeleo na uwezeshwaji ili waweze kujikwamua kimaisha.

Serikali itawekaje bajeti ya katiba mpya wakati mmegoma kwenda kwenye maridhiano,hivyo tulieni as long as suala hili lipo kwenye ilani ya CCM 2025-2030 litapangiwa bajeti mwaka wowote ndani ya kipindi hiki cha utekelezwaji wa Ilani inayoongoza Nchi kama alivyoelekeza Rais Full Stop.
Click to expand...
changamoto kubwa zaidi ni viongozi pamoja na wanachadema kwa ujumla kutojielewa kibinafsi na kutokujua nini wanataka 🐒
 
Egnecious said:
MNYIKA unadai Bajeti ya katika mpya kwenye Serikali Ipi? nyinyi hamuitambui Serikali lakini mnataka bajeti iweke takwa lenu,kwanza mnachopaswa ni kuitambua Serikali halali ya awamu ya sita kisha mkae chini kwenye maridhiano haya mengine yote yatafanyika ama lah endeleeni na siasa zenu za kuhamasisha vurugu.

Kwanza Katiba mpya ni takwa la lenu nyinyi wanasiasa na sio Wananchi,Hitaji la Watanzania kwa kipindi hiki ni maendeleo na uwezeshwaji ili waweze kujikwamua kimaisha.

Serikali itawekaje bajeti ya katiba mpya wakati mmegoma kwenda kwenye maridhiano,hivyo tulieni as long as suala hili lipo kwenye ilani ya CCM 2025-2030 litapangiwa bajeti mwaka wowote ndani ya kipindi hiki cha utekelezwaji wa Ilani inayoongoza Nchi kama alivyoelekeza Rais Full Stop.
Click to expand...
Hatuendi ng'oooo
 
Egnecious said:
MNYIKA unadai Bajeti ya katika mpya kwenye Serikali Ipi? nyinyi hamuitambui Serikali lakini mnataka bajeti iweke takwa lenu,kwanza mnachopaswa ni kuitambua Serikali halali ya awamu ya sita kisha mkae chini kwenye maridhiano haya mengine yote yatafanyika ama lah endeleeni na siasa zenu za kuhamasisha vurugu.

Kwanza Katiba mpya ni takwa la lenu nyinyi wanasiasa na sio Wananchi,Hitaji la Watanzania kwa kipindi hiki ni maendeleo na uwezeshwaji ili waweze kujikwamua kimaisha.

Serikali itawekaje bajeti ya katiba mpya wakati mmegoma kwenda kwenye maridhiano,hivyo tulieni as long as suala hili lipo kwenye ilani ya CCM 2025-2030 litapangiwa bajeti mwaka wowote ndani ya kipindi hiki cha utekelezwaji wa Ilani inayoongoza Nchi kama alivyoelekeza Rais Full Stop.
Click to expand...
Hayo yalizungumzwa miaka mingi iliyopita kwamba kuwe na maridhiano;CCM walikataa tena sio mara moja au mara mbili;kwa sasa wataaminikaje kwamba wana nia ya dhati ya kufanya maridhiano? kinachopaswa kufanyika CCm wabadili katika;waweke tume huru ya uchaguzi,haya mambo mengine yatakaa vizuri hata bila kuwa na chadema
 
Egnecious said:
MNYIKA unadai Bajeti ya katika mpya kwenye Serikali Ipi? nyinyi hamuitambui Serikali lakini mnataka bajeti iweke takwa lenu,kwanza mnachopaswa ni kuitambua Serikali halali ya awamu ya sita kisha mkae chini kwenye maridhiano haya mengine yote yatafanyika ama lah endeleeni na siasa zenu za kuhamasisha vurugu.

Kwanza Katiba mpya ni takwa la lenu nyinyi wanasiasa na sio Wananchi,Hitaji la Watanzania kwa kipindi hiki ni maendeleo na uwezeshwaji ili waweze kujikwamua kimaisha.

Serikali itawekaje bajeti ya katiba mpya wakati mmegoma kwenda kwenye maridhiano,hivyo tulieni as long as suala hili lipo kwenye ilani ya CCM 2025-2030 litapangiwa bajeti mwaka wowote ndani ya kipindi hiki cha utekelezwaji wa Ilani inayoongoza Nchi kama alivyoelekeza Rais Full Stop.
Click to expand...
Huwezi kuridhiana na muuaji ambaye analaana.
 
Egnecious said:
MNYIKA unadai Bajeti ya katika mpya kwenye Serikali Ipi? nyinyi hamuitambui Serikali lakini mnataka bajeti iweke takwa lenu,kwanza mnachopaswa ni kuitambua Serikali halali ya awamu ya sita kisha mkae chini kwenye maridhiano haya mengine yote yatafanyika ama lah endeleeni na siasa zenu za kuhamasisha vurugu.

Kwanza Katiba mpya ni takwa la lenu nyinyi wanasiasa na sio Wananchi,Hitaji la Watanzania kwa kipindi hiki ni maendeleo na uwezeshwaji ili waweze kujikwamua kimaisha.

Serikali itawekaje bajeti ya katiba mpya wakati mmegoma kwenda kwenye maridhiano,hivyo tulieni as long as suala hili lipo kwenye ilani ya CCM 2025-2030 litapangiwa bajeti mwaka wowote ndani ya kipindi hiki cha utekelezwaji wa Ilani inayoongoza Nchi kama alivyoelekeza Rais Full Stop.
Click to expand...
Maridhiano gani baada ya kuiba na kupora uchaguzi?? Kwa isingekuwa kabla ya uchaguzi??

Watz ni wagonjwa wakubwa wa akili.
 
Egnecious said:
MNYIKA unadai Bajeti ya katika mpya kwenye Serikali Ipi? nyinyi hamuitambui Serikali lakini mnataka bajeti iweke takwa lenu,kwanza mnachopaswa ni kuitambua Serikali halali ya awamu ya sita kisha mkae chini kwenye maridhiano haya mengine yote yatafanyika ama lah endeleeni na siasa zenu za kuhamasisha vurugu.

Kwanza Katiba mpya ni takwa la lenu nyinyi wanasiasa na sio Wananchi,Hitaji la Watanzania kwa kipindi hiki ni maendeleo na uwezeshwaji ili waweze kujikwamua kimaisha.

Serikali itawekaje bajeti ya katiba mpya wakati mmegoma kwenda kwenye maridhiano,hivyo tulieni as long as suala hili lipo kwenye ilani ya CCM 2025-2030 litapangiwa bajeti mwaka wowote ndani ya kipindi hiki cha utekelezwaji wa Ilani inayoongoza Nchi kama alivyoelekeza Rais Full Stop.
Click to expand...
Katiba Mpya sio mali Yao wanajifanya ni Yao Bora isiwepo maana haitakuwa na Msaada Kwa wbanchi Bali Chadomo
 
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