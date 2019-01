Hakika wanapendeza, kwani ni Watanzania, na wengi walio hapo ni wazalendo zaidi yako na si call boxes that have to be charged to talk. Hawana wivu, uhasidi wa sio nyumbu.We always support the right for freedom and democracy. Even if u r on the otherside.Pinga ubaya unapotendwa na sifia mazuri yanapotendwa, sio kila kitu pinga tuu.Sent using Jamii Forums mobile app