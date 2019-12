CDF alipotoka ,Magufuli akasahihisha ni zamu ya TCRA kufuta clip

USSR said: kumaanisha anachosema kitoambacho ni hatari kwa usalama wa taifa maana alikuwa live dunia nzima ikiona akisaidiwa na ramani ya eneo iliyokuwa chini ikimulikwa na camera za wanahabari hii ina maana mchoro huo upo hata kwa maadui wa taifa hili. Click to expand...

Rubbish, maadui gani? Unadhani USA anahitaji kelele zenu kujua apige wapi bomu? Mnakaa mawazo ya kizamani eti DDM ni katikati ya nchi na hivyo si rahisi kushambuliwa. Does USA need coming to DDM physically to bomb whatever he likes? Kwanini mnakaa na akili za kushikiwa, you can not make your own analysisi if issues in this era of technology?