CCM Baba lao!! MAGUFULI Baba lao!! 2020 upinzani unapigwa na kuchakaa.

Haya ni maoni na predictions zangu kuelekea uchaguzi wa 2020, binafsi namkubali sana Mh. MAGUFULI, despite all his weaknesses kama binadamu.



Kama Taifa tunahitaji maendeleo zaidi kuliko siasa za ushindani, tunahitaji wazalendo zaidi watu wenye kuipenda Tanzania kuliko wanasiasa wa kuchaguliwa, in other words, we NEED more patriots than elected politicians. Hili Taifa tunahitaji wanasiasa wazalendo, wakuijenga hii nchi sio WEZI WA MALI ZA UMMA. Its very unfortunate Africa na Tanzania ikiwemo tumekuwa na wanasiasa wanaopenda kuchuma kupitia Siasa, wapo tayari kuyaweka mataifa yao rehani ili tu matumbo yao yashibe. Jamani hili TAIFA na MALI zote zilizomo tumepewa na MUNGU sio WAZUNGU hivyo basi sisi ndio tunatakiwa kuwa wafaidika wa hizi rasilimali sio MTU watu wengine wa mataifa mengine.



Ningependa kurudia kauli ya MZEE PINDA na Mimi naomba Ku paraphrase "Magufuli ukishindwa kuendelea HAKIKISHA, HAKIKISHA BABA UNATULETEA MTU MZALENDO, MAFISI WENGI WANASUBIRI HIYO NAFASI WALE MPAKA WAVIMBEWE" Tunahitaji wazalendo kuliko wanasiasa, yes tutapata viongozi kupitia Siasa ila tunahitaji wazalendo kwanza!!!



Mungu ibariki Tanzania.