Cambridge Analytical Scandal

Aisee ukiskia mabingwa wa kucheza na psychology ya jamii, kubadili mitazamo ya kundi kubwa katika jamii ndo hawa sasaa



Anyone who know better about this wakuu naomba afunguke...



Hawa jamaa walisababishia scandal Facebook kwa ku release data za watu binafsi kwa kampuni ili zitumike kwenye kampeni za kisiasa



Wameshiriki kwenye chaguzi za nchi nyingi sana Duniani ikiwemo Kenya, Ghana, nchi za Ulaya na Marekani kwenye uchaguzi wa mwaka 2015...



Sasa kikubwa zaidi wameshiriki hadi kwenye ishu ya Brexit.... ni kwamba they change the society view according to their perspective.



Naomba mwenye kuielewa kiundani wakuu atuandalie uzi wa hii kitu, nimeipenda sana.



" If you want to change the society first you have to break it, then you start to create it according towards the vision you want" Steve Bannon, Cambridge Analytical CEO