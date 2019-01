CAG prof Assad: Kila mtu afuate sheria na katiba ndio msingi wa sheria nasimamia kile nachokiamini siyumbishwi na vitisho

Hahaaa! That's Prof Mussa Assad, probably the only real professor in Magufuli administration!



Na mimi nasema hivi; this has nothing to do na suala la CAG kulindwa na katiba bali ni kujiamini tu kwa mtu! Kuna majaji kadhaa wanafanya maamuzi ya hovyo kabisa wakati na wenyewe wanalindwa na katiba! Unaweza kulindwa na katiba na Rais asiwe na uwezo wa kukutumbua lakini anaweza kukulazimisha ujiuzulu!



Hata Assad anafahamu kwamba Rais hawezi kumtumbua ingawaje anaweza kumlazimisha aachie ngazi! Lakini kwa mtu anayejiamini, anaweza pia kugoma kujiuzulu kama hakuna sababu za msingi za kumtaka afanye hivyo!