CAG Mstaafu Prof Mussa Assad: Kuna Waziri Kijana ana ukwasi wa kutisha miaka mitano tu madarakani!!

Jidu La Mabambasi
JF-Expert Member
- Oct 20, 2014
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CAG Mstaafu Profesa Mussa Assad amedai kuna Waziri kijana Awamu hii ya Sita ana ukwasi wa kutish alipoingia tu madarakani.
Prof Assad amesema
"Namjua kijana mmoja Waziri, ana magari matatu ya Shillingi 300 kils mojs,ana gari aina ya Range Rover, ana flats(maghorofa) hapa Dar es salaam chungu nzima.
Unajiuliza hii miaka mitano, umefanya kitu gani cha kukupa hizi Dola Bilioni moja"
Nipashe June 24, 2026.
Je hii ni ile sera ya kula kwa urefu wa kamba?
Wajameni Waziri Kijana ni nani huyo nasi tumuige?