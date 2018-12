Bwana Harusi kapatwa na shock na kupoteza fahamu kanisani baada ya kusikia mkewe ana watoto 3

LE MUTUZ MOBIMBA: ZE AKILI ZANGU ZA ASUBUHI U KNOW: ..Mara paaap mamen kazimia U know ....Mamen mjue mchumba wako kabla ya kurukia ndoa ...cause ona sasa Jamaa siku ya kufunga Ndoa Kanisani ndio anagundua Bi Harusi ana Watoto 3 kabla ya kukutana naye na siku zote wana date hakujua U know cause bebezzz alikua ana boost mtindizzz na Bra U know ....hahahaha.....NOMA Mzee kazimia maana hata neno "Uvumilivu" limefikia Kigoma hapa yaani mwisho wa Reli ....hahahahah....guys MJUE MCHUMBA KWANZA U know ...halafu kama vipi niachie Akili zangu U know ...Good Morning fellas!...AND THIS CASE IS CLOSED NOW! - @lemutuz_superbrand