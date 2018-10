Bwana harusi apokea mzigo wa bahasha wenye video ya mkewe akishiriki tendo la ndoa na mwanaume mwingine

Hizi story kucomment huwa ni ngumu, kwa sababu hujasema mwanamke anasemaje alipoulizwa. Anyway!!! Japo imekaa Kama chai ya karafuu.Watu tunakula bata ( bata mnyama sio raha) japo tunajua mchafu.Watu tunakula kiti moto, japo akizaa anakula wanawe.Kama mwanamke akinconfess basi oa. Kwani yeye bikra? Prove them you love each other no matter what!! Lakini at your own risk.Mke wako Kama anafanya hotelini na hajitambui ni shida. Ataliwa lakini hela atapata.