BRING BACK OUR MO


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THE MAYA EMPIRE

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THE MAYA EMPIRE

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#1
Kila nikimfikiria MO naumia sana moyoni,sijawah kuwa na mawazo mabaya kuhusu serikali,lakn kwa ishu hii naona kabisa INTELIGENCIA YETU HAINA MAANA KABISA

IVI KWELI SERIKALI IMESHINDWA KUTUMIA WATAALAMU WA MASUALA YA KIPOLISI HATA KIJESHI KUWATAMBUA WATEKAJI WA MO NA KUJUWA YUPO WAPI

BASI KAMA TUMESHINDWA TUITE VYOMBO VYA NJE VIJE VITUSAIDIE KUMTAFUTA JAMAA

TUNASHINDWAJE KUITA CIA,FBI, NA VYOMBO VINGINE VYA KIMATAIFA

TUTUMIE VYOMBO HIVI SABABU JAMAA YUPO SMART
 
Mbao za Mawe

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Mbao za Mawe

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#3
Hata wewe ukijipanga vyema unaweza kutekeleza tukio ambalo hakuna mtu atajua ni nani kafanya.
 
Barbarosa

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Barbarosa

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#4
THE MAYA EMPIRE said:
Kila nikimfikiria MO naumia sana moyoni,sijawah kuwa na mawazo mabaya kuhusu serikali,lakn kwa ishu hii naona kabisa INTELIGENCIA YETU HAINA MAANA KABISA

IVI KWELI SERIKALI IMESHINDWA KUTUMIA WATAALAMU WA MASUALA YA KIPOLISI HATA KIJESHI KUWATAMBUA WATEKAJI WA MO NA KUJUWA YUPO WAPI

BASI KAMA TUMESHINDWA TUITE VYOMBO VYA NJE VIJE VITUSAIDIE KUMTAFUTA JAMAA

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Una ugonjwa wa ,,Stockholm Syndrome“, Muhindi keshakumaliza kazi, dadadeki, Muhindi anakuuma hivyo?

Umenikumbusha wale wazee wanafanya kazi kwa Muhindi Posta kulea watoto na kutumwa, miaka zaidi ya 30 kutumwa kulea watoto wa Kihindi, ni waaminifu kwa Muhindi klk hata kwa babake!
 
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THE MAYA EMPIRE

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Mbao za Mawe said:
Hata wewe ukijipanga vyema unaweza kutekeleza tukio ambalo hakuna mtu atajua ni nani kafanya.
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Mbao za Mawe,heshima kwako
Umenena vyema kabisa

Usalama wetu ni ule wa siku za uhuru,muungano na sherehe nyingine,

Usalama umebaki wa majukwaani tu
 
Mbao za Mawe

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Mbao za Mawe

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#7
Ninaamini kuwa watekaji wa Mo hawajakurupuka kama kweli katekwa, watekaji ni watu wanaojua vyema sana kuhusu masuala hayo ndiyo maana hadi sasa hakuna fununua kuhusu alipo Mo.

Ukifanya kitu kikubwa pekee yako utakifanya vyema sana na ni vigumu watu kujua mikakati yako.

THE MAYA EMPIRE said:
Mbao za Mawe,heshima kwako
Umenena vyema kabisa

Usalama wetu ni ule wa siku za uhuru,muungano na sherehe nyingine,

Usalama umebaki wa majukwaani tu
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uwazi na ukweli

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uwazi na ukweli

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Katika bara la Afrika kwa mwaka huu MO ni tajiri wa saba kutekwa. Hivyo hili ni wimbi jipya la msingi tuviamini vyombo vyetu vya usalama. Hata huko kwenye hayo mashirika ya kijasusi uliyoyataja haya hutokea
THE MAYA EMPIRE said:
Kila nikimfikiria MO naumia sana moyoni,sijawah kuwa na mawazo mabaya kuhusu serikali,lakn kwa ishu hii naona kabisa INTELIGENCIA YETU HAINA MAANA KABISA

IVI KWELI SERIKALI IMESHINDWA KUTUMIA WATAALAMU WA MASUALA YA KIPOLISI HATA KIJESHI KUWATAMBUA WATEKAJI WA MO NA KUJUWA YUPO WAPI

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nyamnini

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Barbarosa said:
Una ugonjwa wa ,,Stockholm Syndrome“, Muhindi keshakumaliza kazi, dadadeki, Muhindi anakuuma hivyo?

Umenikumbusha wale wazee wanafanya kazi kwa Muhindi Posta kulea watoto na kutumwa, miaka zaidi ya 30 kutumwa kulea watoto wa Kihindi, ni waaminifu kwa Muhindi klk hata kwa babake!
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Kweli tumtofautiana sana.
 
Adolf Hitler Jr

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uwazi na ukweli said:
Katika bara la Afrika kwa mwaka huu MO ni tajiri wa saba kutekwa. Hivyo hili ni wimbi jipya la msingi tuviamini vyombo vyetu vya usalama. Hata huko kwenye hayo mashirika ya kijasusi uliyoyataja haya hutokea
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TUPE USHAHIDI
 
hearly

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Barbarosa said:
Una ugonjwa wa ,,Stockholm Syndrome“, Muhindi keshakumaliza kazi, dadadeki, Muhindi anakuuma hivyo?

Umenikumbusha wale wazee wanafanya kazi kwa Muhindi Posta kulea watoto na kutumwa, miaka zaidi ya 30 kutumwa kulea watoto wa Kihindi, ni waaminifu kwa Muhindi klk hata kwa babake!
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Hahaa
 
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jojipoji koromije

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jojipoji koromije

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THE MAYA EMPIRE said:
Kila nikimfikiria MO naumia sana moyoni,sijawah kuwa na mawazo mabaya kuhusu serikali,lakn kwa ishu hii naona kabisa INTELIGENCIA YETU HAINA MAANA KABISA

IVI KWELI SERIKALI IMESHINDWA KUTUMIA WATAALAMU WA MASUALA YA KIPOLISI HATA KIJESHI KUWATAMBUA WATEKAJI WA MO NA KUJUWA YUPO WAPI

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Intelligencia iliyopo ni kuiba kula tu ili chama sikivu lizidi kujikita kileleni!!
 
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