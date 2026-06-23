Braza acha kuvaa sox iliyotoboka kisa familia, mbona watoto na mama yao unajibana unawanunulia nguo. Kwanini wewe hujifikirii

Braza acha kuvaa sox iliyotoboka kisa familia, mbona watoto na mama yao unajibana unawanunulia nguo. Kwanini wewe hujifikirii

Dogoli kinyamkela

Dogoli kinyamkela

JF-Expert Member
Joined
Nov 21, 2024
Posts
2,238
Reaction score
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Braza acha kuvaa sox iliyotoboka kisa familia, mbona watoto na mama yao unajibana unawanunulia nguo. Kwa nini wewe hujifikirii, au unadhani hapa upo kwenye mazoezi ya kuishi ili ukaishi mahali pengine.

Maisha ndiyo haya haya mkuu. Angalia hilo shati lako bro jinsi kola ilivyochakaa, ile fulana yako nyeusi mpaka imekua nyekundu lakini shemeji kajaza vijora na havai mpaka vimepata harufu ya mende😀😀

Unaishi mara moja kaka, na usidhani ukifa maisha yatasimama, familia italia siku mbili watakusahau, shemeji atapata mpenzi na watoto watakuwa kama asili ilivyoratibu.

Jenga utamaduni wa kujikumbuka, nenda dukani nunua nguo zako nzuri na siyo lazima kila ukijinunulia basi ununulie na familia.

Siyo mbaya kuchoma nyama nusu ukiwa mwenyewe na kushushia na kinywaji chako pendwa. Kaa na marafiki badilishana mawazo, tumia angalau masaa kadhaa kusahau kila mtu na uwaze kuhusu wewe tu. Wewe ni muhimu kuliko mtu yeyote. Acha kujisusa bro.
 
Dogoli kinyamkela said:
Braza acha kuvaa sox iliyotoboka kisa familia, mbona watoto na mama yao unajibana unawanunulia nguo. Kwa nini wewe hujifikirii, au unadhani hapa upo kwenye mazoezi ya kuishi ili ukaishi mahali pengine.

Maisha ndiyo haya haya mkuu. Angalia hilo shati lako bro jinsi kola ilivyochakaa, ile fulana yako nyeusi mpaka imekua nyekundu lakini shemeji kajaza vijora na havai mpaka vimepata harufu ya mende😀😀

Unaishi mara moja kaka, na usidhani ukifa maisha yatasimama, familia italia siku mbili watakusahau, shemeji atapata mpenzi na watoto watakuwa kama asili ilivyoratibu.

Jenga utamaduni wa kujikumbuka, nenda dukani nunua nguo zako nzuri na siyo lazima kila ukijinunulia basi ununulie na familia.

Siyo mbaya kuchoma nyama nusu ukiwa mwenyewe na kushushia na kinywaji chako pendwa. Kaa na marafiki badilishana mawazo, tumia angalau masaa kadhaa kusahau kila mtu na uwaze kuhusu wewe tu. Wewe ni muhimu kuliko mtu yeyote. Acha kujisusa bro.
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Umri wako bado mdogo ukikua utajua
 
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Unakuta mtu anajinyima kula akiwa kazini wakati mke na watoto wamenenepeana kwa kula kutwa nzima nyumbani. Mwanaume unatakiwa ule ushibe upate afya njema na uwe smart person. Familia haifi njaa kwa kujijali kwanza, piga pamba za nguvu, sio kupigisha pamba safi mke na watoto huku we mwenyewe unaonekana umechakaa kisa tu kujibana
 
Dogoli kinyamkela said:
Braza acha kuvaa sox iliyotoboka kisa familia, mbona watoto na mama yao unajibana unawanunulia nguo. Kwa nini wewe hujifikirii, au unadhani hapa upo kwenye mazoezi ya kuishi ili ukaishi mahali pengine.

Maisha ndiyo haya haya mkuu. Angalia hilo shati lako bro jinsi kola ilivyochakaa, ile fulana yako nyeusi mpaka imekua nyekundu lakini shemeji kajaza vijora na havai mpaka vimepata harufu ya mende😀😀

Unaishi mara moja kaka, na usidhani ukifa maisha yatasimama, familia italia siku mbili watakusahau, shemeji atapata mpenzi na watoto watakuwa kama asili ilivyoratibu.

Jenga utamaduni wa kujikumbuka, nenda dukani nunua nguo zako nzuri na siyo lazima kila ukijinunulia basi ununulie na familia.

Siyo mbaya kuchoma nyama nusu ukiwa mwenyewe na kushushia na kinywaji chako pendwa. Kaa na marafiki badilishana mawazo, tumia angalau masaa kadhaa kusahau kila mtu na uwaze kuhusu wewe tu. Wewe ni muhimu kuliko mtu yeyote. Acha kujisusa bro.
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Sure 💯
 
Infropreneur said:
Ndio maana nasema hakuna faida ya kuzaa watoto hapa duniani. Sanasana ni kujipa majukumu ya kutesekea hiyo familia huku wewe ukijisahau kuishi na ku enjoy life.
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Mtoto wangu ambaye yeye hataki kuwa na watoto alinitumia hii video jana na honestly nafikiri sababu zote zilizotajwa zina mashiko.

Si lazima kuzaa hasa kama hauna uwezo na utayari wa kuteseka kwa ajili ya kiumbe mwingine.



View: https://vt.tiktok.com/ZSCdwk7kF/
 
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