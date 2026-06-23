Braza acha kuvaa sox iliyotoboka kisa familia, mbona watoto na mama yao unajibana unawanunulia nguo. Kwanini wewe hujifikirii

Braza acha kuvaa sox iliyotoboka kisa familia, mbona watoto na mama yao unajibana unawanunulia nguo. Kwa nini wewe hujifikirii, au unadhani hapa upo kwenye mazoezi ya kuishi ili ukaishi mahali pengine.



Maisha ndiyo haya haya mkuu. Angalia hilo shati lako bro jinsi kola ilivyochakaa, ile fulana yako nyeusi mpaka imekua nyekundu lakini shemeji kajaza vijora na havai mpaka vimepata harufu ya mende😀😀



Unaishi mara moja kaka, na usidhani ukifa maisha yatasimama, familia italia siku mbili watakusahau, shemeji atapata mpenzi na watoto watakuwa kama asili ilivyoratibu.



Jenga utamaduni wa kujikumbuka, nenda dukani nunua nguo zako nzuri na siyo lazima kila ukijinunulia basi ununulie na familia.



Siyo mbaya kuchoma nyama nusu ukiwa mwenyewe na kushushia na kinywaji chako pendwa. Kaa na marafiki badilishana mawazo, tumia angalau masaa kadhaa kusahau kila mtu na uwaze kuhusu wewe tu. Wewe ni muhimu kuliko mtu yeyote. Acha kujisusa bro.