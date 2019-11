Boxing. Pambano bora kabisa la wakati wate.

NI HIVII:-



Kama kweli unafuatilia WBC hasa ''Heavy weight'



Kuna mapambano makali ya mabondia wakali wa muda wote....!



-Muhammad Ali VS George Foreman, ''The RUMBLE IN THE JUNGLE'' waliopigana 29 / 10 / 1974 Kinshasa - Zaire ya wakati huo na Congo la leo.



-Muhammad Ali VS Joe Frazier - Hawa walipigana Mara 3



-George Foreman VS Frazier



-Lennox Lewis VS Vitali Klitschko



-Holyfield Evander VS Lennox Lewis



-Mike Tyson VS Holyfield Evander



-Mike Tyson VS Bruno



KWISHA...!



Baada ya hapo kwakweli Boxing imepoteza mengi na imekuwa kibiashara zaidi. Kina Anthony Joshua wasasa ni Heavy weight ambao hawana la maana kwakweli.



Kama Evander angepigana na hawa wa leo angeshinda kila siku.