Bosi sekretarieti ya maadili amtaja Mbowe

Francis12 said: MPANJU NA UFUKUZAJI WATU

Naye, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Katiba na Sheria, Amos Mpanju, alisema suala la watu kufukuzwa kazi bila kufuata utaratibu siyo jambo jema lakini akatetea maamuzi ambayo hutolewa na Rais kwa kuwatumbua watu kwamba yupo sahihi.



Mpanju alisema ili mtu afukuzwe ni lazima kuwepo na sababu na nafasi ya kusikilizwa kwanza, lakini kwa kiongozi mkuu wa nchi hilo ni jambo la kawaida maana ndiyo mwenye uamuzi wa mwisho. Click to expand...

Mkuu Francis, asante kwa bandiko hili, hii taarifa ya Mpanju haijakaa sawa.Japo ni kweli mwajiri wa utumishi wa umma ni rais wa JMT, ana all the power to hire and fire, lakini sio hire and fires zote ziko at his discretion at his pleasures. The only hire and fire totally at his discretionary powers at his pleasures as he pleases ni zile tuu presidential appointment powers kwa wale anaowateua at his pleasures, he can fire them at his pleasures, lakini watumishi waliofikia seniority due to logical progression hadi kufikia ngazi ya ukurugenzi na kuteuliwa na rais, hawa hawawezi kutumbuliwa at president pleasures kama wale wateule wake, hapa lazima due process ifuatwe!.Hii ni kwasababu rais nae ni binadamu, anaweza kumuonea mtu kibinaadamu ndio maana kuna Commissioner wa polisi Hemed Rashid alifukuzwa kazi na Nyerere kwa kosa la ulevi, aliendesha gari akiwa amelewa, akagonga mtu, akaua, Nyerere pale pale akamfuta kazi. Jamaa akafungua shauri, akaishitaki serikali, akashinda na ukalipwa. The same happened to Capt. Aziz wa ATC.Hivyo kwenye ukiukwaji wa haki, sheria, taratibu na kanuni, rais sio Alfa na Omega, katiba, sheria, taratibu na kanuni ndio Alfa na Omega.