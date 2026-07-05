Boko Haram ilianza kama kikundi cha Mwaipopo kwa mgongo wa serikali ya Nigeria

Boko Haram ilianza kama kikundi cha Mwaipopo kwa mgongo wa serikali ya Nigeria

Q

Quinine

JF-Expert Member
Joined
Jul 26, 2010
Posts
24,869
Reaction score
59,208
Boko Haram ilianzishwa mwaka 2002 mjini Maiduguri, Nigeria, na mhubiri wa kiislam mwenye msimamo mkali Sheikh Mohammed Yusuf. Hapo awali, lilifanya kazi kama vuguvugu la kidini baadaye likawa kundi la kihalifu linalochinja watu, lililoishinda serikali.

Ndilo kundi linalosakwa na Marekani leo.

Msije kusema hatukusema.

boko_haram.png


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Soma pia: The Wolves Before the March: How a Cleric's Private Army and a Politicised Military Are Testing Tanzania's Democratic Soul
 
Quinine said:
Boko Haram ilianzishwa mwaka 2002 mjini Maiduguri, Nigeria, na mhubiri wa kiislam mwenye msimamo mkali Sheikh Mohammed Yusuf. Hapo awali, lilifanya kazi kama vuguvugu la kidini baadaye likawa kundi la kihalifu linalochinja watu, lililoishinda serikali.

Ndilo kundi linalosakwa na Marekani leo.

Msije kusema hatukusema.

View attachment 3622826

View attachment 3622824
Click to expand...
Tanganyika inapitia kipindi kigumu sana
 
Quinine said:
Boko Haram ilianzishwa mwaka 2002 mjini Maiduguri, Nigeria, na mhubiri wa kiislam mwenye msimamo mkali Sheikh Mohammed Yusuf. Hapo awali, lilifanya kazi kama vuguvugu la kidini baadaye likawa kundi la kihalifu linalochinja watu, lililoishinda serikali.

Ndilo kundi linalosakwa na Marekani leo.

Msije kusema hatukusema.

View attachment 3622826

View attachment 3622824
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makamanda wa mihemko na kuporomosha matusi mmeufyata sasa, dah :1Head:
 
kawombe said:
Tanganyika yangu inavuja damu. Ipo siku tutawafikia walipo.
Kazi ni kipimo cha utu
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787 reactions · 118 shares | #JESHI LA POLISI MNA ANGALIA TU ILA SWALA LA WATU KUANDAMANA VIONGOZI BAADHI WALITOA MATAMKO ILA SUALA LA MWAIPOPO HAKUNA HATA ANAE LIKEMEA IVI MNAJUA KAMA HILO LITA ZAA MAKUNDI YA WAASI. | Malo Breezy Tz

#JESHI LA POLISI MNA ANGALIA TU ILA SWALA LA WATU KUANDAMANA VIONGOZI BAADHI WALITOA MATAMKO ILA SUALA LA MWAIPOPO HAKUNA HATA ANAE LIKEMEA IVI MNAJUA KAMA HILO LITA ZAA MAKUNDI YA WAASI.
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Lucha said:
Vipi na yale makundi yenu ya kuchoma vituo vya mafuta na wizi wa mali za watu mliyoaanzisha October 29 , mliyaanzisha kama makundi gani au waimba kwaya kwenye kanisa la padre kitime?
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Hujiulizi ni kwanini hata wanaolaani maandamano wanapinga suala la majeshi yasiyo rasmi?

Hadithi ya mfalme aliyeamua kumgawa mtoto katikati ili wazazi wawili wanaomgombania kila mmoja aondoke na kipande chake ina funzo zuri sana.
 
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